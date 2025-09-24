כיכר השבת
עם צאת החג: כתב 'כיכר' מדווח היישר מציונו של רבי נחמן באומן | צפו 

במוצאי ראש השנה, כתב כיכר השבת יצא לסקר ולשמוע מעוברי אורח ברחוב פושקינה איך עבר אליהם החג, ואיך הם עושים את דרכם חזרה לארץ (חדשות)

(צילום: נתן ישראל)

היישר מאומן: במוצאי ראש השנה היום (רביעי), כתב כיכר השבת יצא לדווח על אירועי החג אשר התרחשו באומן, סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, שם התאספו אלפים רבים כמיטב המסורת לימי הדין.

במהלך הסיקור שאלנו את העוברים והשבים, איך עברו עליהם ימי ראש השנה. בהמשך ניסינו לשמוע מהחסידים איך הם יעשו את דרכם חזרה לעבר ארץ הקודש, ברקע המלחמה השוררת באוקראינה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', 411 איש שנסעו לאומן, לציונו של רבי נחמן מברסלב לימי ראש השנה, נזקקו במהלך החג לטיפול רפואי. כך נמסר מאיחוד הצלה. חלק מהמטופלים אף הוטסו לישראל.

תשליך בראש השנה באומן (צילום: צולם ע"י גוי (נהג האמבולנס האוקראיני של איחוד הצלה))
תשליך בראש השנה באומן (צילום: צולם ע"י גוי (נהג האמבולנס האוקראיני של איחוד הצלה))

המספר כולל את הזקוקים לטיפול מתחילת מבצע אבטחת שלומם של הרבבות שהגיעו לאומן לקיבוץ חסידי ברסלב שנערך כמדי שנה בימי ראש השנה ועד צאת החג.

יוסף זגורי מנהל אגף פרויקטים באיחוד הצלה ואהרון בן הרוש סגן ראש סניף איחוד הצלה באומן מסרו: "מדובר במקרים של איבוד הכרה, כוויות, פציעות וחבלות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה ומקרים רפואיים נוספים.

"מרבית הנפגעים פונו באמבולנסים של איחוד הצלה למרפאת אומן שבחצר הקלויז'. חלקם פונו לבתי חולים באודסה ובקייב, וחלקם אף הוטסו לטיפול בישראל".

מאיחוד הצלה נמסר: "אמבולנסים וחובשים של איחוד הצלה פועלים במשמרות סביב השעון. היערכות נרחבת לקראת אבטחת שלומם של הרבבות שנשארים באומן לשבת שלאחר ראש השנה".

