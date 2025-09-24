היישר מאומן: במוצאי ראש השנה היום (רביעי), כתב כיכר השבת יצא לדווח על אירועי החג אשר התרחשו באומן, סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, שם התאספו אלפים רבים כמיטב המסורת לימי הדין.

במהלך הסיקור שאלנו את העוברים והשבים, איך עברו עליהם ימי ראש השנה. בהמשך ניסינו לשמוע מהחסידים איך הם יעשו את דרכם חזרה לעבר ארץ הקודש, ברקע המלחמה השוררת באוקראינה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', 411 איש שנסעו לאומן, לציונו של רבי נחמן מברסלב לימי ראש השנה, נזקקו במהלך החג לטיפול רפואי. כך נמסר מאיחוד הצלה. חלק מהמטופלים אף הוטסו לישראל.