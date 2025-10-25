כיכר השבת
"הדתיים נתנו יותר"

הראש"ל הגר"י יוסף במתקפה חריפה נגד ש"ס: "לא נתנו אגורה למורשת מרן"

הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, בהתקפה חריגה כנגד מפלגת ש"ס ומשרד הדתות שבניהול איש המפלגה, ובהקלטה שפורסמה הערב הרב נשמע תוקף את משרד הדתות על כך שסירב בתוקף להעביר תקציב ל"מרכז למורשת מרן" | לדבריו ישנם "צעירים" ש"הרימו ראש לאחר פטירת מרן" (חרדים)

6תגובות
הרב יצחק יוסף | ארכיון

הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, עולה להתקפה כנגד ומשרד הדתות שבניהול איש המפלגה, ובהקלטה שפורסמה הערב (מוצאי שבת) הרב תוקף את משרד הדתות על כך שסירב בתוקף להעביר תקציב ל"מרכז למורשת מרן", ולדבריו ישנם "צעירים" ש"הרימו ראש לאחר פטירת מרן".

בהקלטה, מדבר הרב על מנהל המרכז שפנה למשרד הדתות ולא קיבל אגורה. לדברי הרב: "הוא לא מקבל סיוע משום מקום, פנה כמה וכמה פעמים למשרד הדתות, אני אישית פניתי לשר הדתות ולמנכ"ל, וביקשתי מהם שיעזרו לו - זה מרכז למורשת מרן, אמרו לי "לא, אתה יודע איך הדברים עובדים" לא יודע מה, אולי הם מתכוונים שזה פוגע באחד מחברי מועצת חכמי התורה החכמים, לא יודע מה כוונתם. לא נתנו לו אגורה".

הרב המשיך ותקף: "כשהיה שר הדתות מהמפד"ל עם כיפה סרוגה קטנה - הוא עזר להם, נתן להם חצי מיליון שקל, ואלו (ש"ס נ.ש) שום דבר, אגורה. הכל זה מהתרומות של האנשים" אתם לא יודעים כמה זה חשוב המרכז למורשת מרן, הוא מחדיר את דרך ההלכה של מרן".

בהקלטה נשמע הרב אומר: "לצערנו הרב, אחרי פטירתו של מרן, הרב הלך, הלך מי שפחדו ממנו, ואז התחילו כמה צעירים להרים את הראש, 'משנאיך נשאו ראש'".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
כואב לי לראות חוסר תמיכה, אך חשוב לאחד ולא להיכנס לעימות פומבי שיפריד את הציבור
קובי
5
גם אם הרב הראש"ל מתוסכל מהמדינה, במקום להאשים או לתקוף, עדיף לפעול בחכמה, למצוא פתרונות, ולהמשיך לשמר את המורשת בדרך נעימה ומחברת.
צביקה
4
כואב לראות חוסר תמיכה במרכז חשוב, אך חשוב לשמור על אחדות הקהל הספרדי ולהימנע מפומביות שיכולה להפריד את הציבור
בני
3
נחוץ להתרכז בשימור המרכז ובמורשת מרן, להימנע מפומביות שתיצור מחלוקות פנימיות, ולפעול מתוך אחריות קהילתית
הלפרין
2
כאב מובן, אך לא להיכנס לעימות ישיר עם ש"ס צריך פתרונות חכמים
ניסים
1
אני מצביע ש"ס, ובלב כואב אני רואה את דברי הראש"ל. ברור לכולנו כמה המרכז למורשת מרן חשוב, וכמה דאגה אמיתית יש להגן על דרכו. יחד עם זאת, אני מאמין שעלינו לפעול בזהירות: אין זה נכון להיכנס לעימות ישיר מול מפלגת ש"ס או משרד הדתות אנו צריכים להמשיך להיות מאוחדים
יעקב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר