הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, עולה להתקפה כנגד מפלגת ש"ס ומשרד הדתות שבניהול איש המפלגה, ובהקלטה שפורסמה הערב (מוצאי שבת) הרב תוקף את משרד הדתות על כך שסירב בתוקף להעביר תקציב ל"מרכז למורשת מרן", ולדבריו ישנם "צעירים" ש"הרימו ראש לאחר פטירת מרן".

בהקלטה, מדבר הרב על מנהל המרכז שפנה למשרד הדתות ולא קיבל אגורה. לדברי הרב: "הוא לא מקבל סיוע משום מקום, פנה כמה וכמה פעמים למשרד הדתות, אני אישית פניתי לשר הדתות ולמנכ"ל, וביקשתי מהם שיעזרו לו - זה מרכז למורשת מרן, אמרו לי "לא, אתה יודע איך הדברים עובדים" לא יודע מה, אולי הם מתכוונים שזה פוגע באחד מחברי מועצת חכמי התורה החכמים, לא יודע מה כוונתם. לא נתנו לו אגורה".

הרב המשיך ותקף: "כשהיה שר הדתות מהמפד"ל עם כיפה סרוגה קטנה - הוא עזר להם, נתן להם חצי מיליון שקל, ואלו (ש"ס נ.ש) שום דבר, אגורה. הכל זה מהתרומות של האנשים" אתם לא יודעים כמה זה חשוב המרכז למורשת מרן, הוא מחדיר את דרך ההלכה של מרן".

בהקלטה נשמע הרב אומר: "לצערנו הרב, אחרי פטירתו של מרן, הרב הלך, הלך מי שפחדו ממנו, ואז התחילו כמה צעירים להרים את הראש, 'משנאיך נשאו ראש'".