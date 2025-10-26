ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 'הדסה עין כרם' נקבע אמש (מוצאי שבת) מותה של פעוטה בת שנתיים, שחלתה בחצבת לאחר שלא חוסנה.

הפעוטה, אושפזה לפני עשרה ימים במצב קשה בשל סיבוכי מחלת חצבת וחוברה לאקמו, ואמש, כאמור, נפטרה לבית עולמה.

בפטירתה, עולה מספר הקורבנות שנפטרו ממחלת החצבת לשמונה, כולם פעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי שלא חוסנו.

לפי הערכות של גורמי הרפואה היה ניתן למנוע את כל שמונת מקרי המוות הללו אם אותם פעוטות היו מחוסנים נגד החצבת, חיסון שהוכח כיעיל למנוע סיבוכים של המחלה.

רק בשבוע שעבר פרסם משרד הבריאות נתונים על עלייה באחוזי ההתחסנות בערים החרדיות, אך כנראה שהקמפיין הנוכחי של המשרד לא מצליח למגר את המחלה.

לפי הנתונים, בירושלים חלה עלייה של 500% במתן החיסונים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ובבית שמש חלה עלייה של 630%. בעקבות העלייה במתן החיסונים, חלה עלייה במספר הילדים המחוסנים מ-77% ל-83% בירושלים ומ-72% ל-82% בבית שמש.

ברחבי הארץ, שיעור ההתחסנות של המנה הראשונה עומד על כ-89%, אך כדי שיהיה כיסוי חיסוני מלא נדרשים 95% התחסנות.

עד כה אובחנו בישראל כ-1,800 חולים במחלת החצבת, 562 חולים אושפזו עד כה, כאשר 90% מתוכם הם ילדים - אך לפי ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ההנחה היא שיש כמה אלפי חולים נוספים.

במשרד הבריאות מודעים לכך שישנם עוד אלפי ילדים שלא מחוסנים ובמגזר החרדי מקווים לקמפיין יעיל - כזה שימנע את המוות הבא מהחצבת.