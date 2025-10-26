כיכר השבת
מוות שניתן היה למנוע

שמונה קורבנות מיותרים: נפטרה פעוטה בת שנתיים שחלתה בחצבת - לאחר שלא חוסנה

ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 'הדסה' נקבע מותה של פעוטה בת שנתיים, שחלתה בחצבת לאחר שלא חוסנה | הפעוטה אושפזה לפני עשרה ימים במצב קשה בשל סיבוכי החצבת וחוברה לאקמו | בפטירתה, עלה מספר הקורבנות שנפטרו מחצבת לשמונה - כולם פעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי שלא חוסנו (בריאות)

תסמיני החצבת (צילום: shutterstock)

ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 'הדסה עין כרם' נקבע אמש (מוצאי שבת) מותה של פעוטה בת שנתיים, שחלתה בחצבת לאחר שלא חוסנה.

הפעוטה, אושפזה לפני עשרה ימים במצב קשה בשל סיבוכי מחלת חצבת וחוברה לאקמו, ואמש, כאמור, נפטרה לבית עולמה.

בפטירתה, עולה מספר הקורבנות שנפטרו ממחלת החצבת לשמונה, כולם פעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי שלא חוסנו.

לפי הערכות של גורמי הרפואה היה ניתן למנוע את כל שמונת מקרי המוות הללו אם אותם פעוטות היו מחוסנים נגד החצבת, חיסון שהוכח כיעיל למנוע סיבוכים של המחלה.

רק בשבוע שעבר פרסם משרד הבריאות נתונים על עלייה באחוזי ההתחסנות בערים החרדיות, אך כנראה שהקמפיין הנוכחי של המשרד לא מצליח למגר את המחלה.

לפי הנתונים, בירושלים חלה עלייה של 500% במתן החיסונים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ובבית שמש חלה עלייה של 630%. בעקבות העלייה במתן החיסונים, חלה עלייה במספר הילדים המחוסנים מ-77% ל-83% בירושלים ומ-72% ל-82% בבית שמש.

ברחבי הארץ, שיעור ההתחסנות של המנה הראשונה עומד על כ-89%, אך כדי שיהיה כיסוי חיסוני מלא נדרשים 95% התחסנות.

עד כה אובחנו בישראל כ-1,800 חולים במחלת החצבת, 562 חולים אושפזו עד כה, כאשר 90% מתוכם הם ילדים - אך לפי ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ההנחה היא שיש כמה אלפי חולים נוספים.

במשרד הבריאות מודעים לכך שישנם עוד אלפי ילדים שלא מחוסנים ובמגזר החרדי מקווים לקמפיין יעיל - כזה שימנע את המוות הבא מהחצבת.

6
מתה בבית חולים, אם לא היו לוקחים לבית חולים לא היתה מתה
שש
5
ה' ירחם. מה זה הדבר הזה. וכי לא ציוותה התורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מי הוא זה שמעיז בשם התורה להתנגד לחיסונים. נחתנה רשות לרופא לרפא. וכל מי שלא נשמע להם בענין כ"כ פשוט או מי שמפיץ שטויות נגד חיסונים ממש בגדר פושע.
ארי
4
למה ההורים לא מואשמים ברצח?
בשט
3
העמדה לדין לאותם הורים רשעים שלא חיסנו עם עונש מרתיע על גרימת מוות ברשלנות ותראו איך כל הסרבנים רצים לחסן כמו טאטלא הקריאות של הרבנים לא מספיק עובדות
יש פתרון
2
מבלי לזלזל בחיסונים שחובה גמורה לעשותם, נא השתדלו להימנע מדברי כפירה ולהגיד 'מוות שהיה ניתן למנוע'. ואכמ"ל
נא לדקדק
1
רבי נחמן כותב: "...אם לא (מחסננים נגד אבעבועות) בוא כמו שפיכת דמים..." עיין כוכבי אור, אבני"ה ברזל סעיף לד.
יהושע

