בזמן שש"ס לא בממשלה - אך עדיין שולטת במשרד הדתות, בראש העין הודיעו היום (ראשון) כי הרב יחיאל בסיס נבחר לתפקיד הרב הראשי של העיר, במסגרת הליך בחירה רשמי של המשרד לשירותי דת ובשיתוף העירייה והמועצה הדתית.

במעמד הכרזת התוצאות השתתפו שר הדתות היוצא מיכאל מלכיאלי, מנכ"ל המשרד יהודה אבידן, ומספר עסקני ש"ס - מי שהובילו את בחירתו של הרב בסיס לתפקיד בו כיהן אביו זצ"ל.

ועדת הבחירות שהתכנסה ובעלי זכות ההצבעה בחרו את מועמדים - ואלו תוצאות ההצבעה: הרב יחיאל בסיס – 29 קולות, הרב דוד עוזאני – 5 קולות, הרב זוהר עוקאשי – 4 קולות

נציין כי הרב בסיס הוא בנו וממשיך דרכו של אביו הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל, רבה של ראש העין הקודם ומחבר סדרת הספרים ההלכתית "בית העזרי".

הרב בסיס הנבחר, מכהן כראש כולל "אהל מועד" בבני ברק, משמש כאחד מרבני ארגון המאורות וכרב ומורה צדק בבית ההוראה המאורות. כמו כן העמיד וערך את סדרות כתבי אביו זצ"ל.

בעיריית ראש העין בירכו את הרב הנכנס עם כניסתו לתפקיד החשוב בעיר, ואיחלו לו "הצלחה מרובה בהובלת קודש, בחיזוק הקהילה ובהעמקת הזהות היהודית בראש העין מתוך אחדות, כבוד הדדי ושגשוג רוחני לתושביה ותושביה".