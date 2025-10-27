הגאון הרב שמואל בצלאל ( צילום: משה נוי )

הגאון רבי שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף, המשמש כיו"ר ועדת ראשי הישיבות לשמירה על מעמד עולם התורה (ועדת הגיוס. ח"ב), פרסם הערב (שני) מכתב גיבוי ליו"ר ש"ס אריה דרעי.

כזכור, בערוץ 12 הביאו אמש וביום חמישי האחרון הקלטות של הרב בצלאל בהן הוא נשמע אומר: אני היום לא יכול לבוא ולומר אל תעשו חוק, אבל למעשה אני מתפלל שלא יהיה חוק, זה חוק לא טוב. החוק לא טוב, יכול להיות שהיו צריכים להכריח אותם: בן תורה בלי סנקציות, בלי הגבלות". ההקלטות של הרב בצלאל היו דרמטיות, שכן באופן רשמי ש"ס משתפת פעולה עם חקיקת חוק גיוס שיכלול סנקציות והגבלות. הערב כאמור הרב בצלאל כותב מכתב פומבי חריג בו הוא תומך ביו"ר ש"ס דרעי: "הריני להצהיר שכל הנוגע לחוק הגיוס נעשה אך ורק בהסכמת ועדת ראשי הישיבות! והריני להעיד: שום אישיות חיצונית לא היתה מעורבת בהחלטות!". אייכלר ריגש בסיפור על עו"ד וינרוט ואמר: "צריך לקרוא לכל המסורתיים שיבואו" חנני ברייטקופף | 17:13 הרב בצלאל הוסיף: "אנו מודעים לכל המגרעות בחוק זה, אך לאור המצב והמציאות שנוצרה - חייבים להסכים לחוק, ולא כאן לפרט את כל המניעים לכך. הראוני כתבי פלסתר הזועקים על שפלות כותביהם, המעידים עליהם שאין יראת אלוקים בלבם, לפגוע באיש יקר וירא אלוקים שלוחא דרבנן, שפעל ופועל עשרות שנים להרבות תורה ויראת שמים בעד השם... ואיני מכיר בעוד אדם כמוהו בדורינו ובדור שלפנינו, שהרבה תורה ויראה במפעליו הכבירים כהרב רבי אריה דרעי שליט"א". לסיום כתב הרב בצלאל: "הזדעזעתי מנערי שוליים המנוערים מתורה ויר"ש, אנא חידלו ממעשיכם ושמרו על נפשותיכם. הישמרו ממידת הדין".

המכתב של ראש הישיבה

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', בהקלטות נשמע גם הראש"ל הגר"י יוסף אומר: "אם אבא שלי היה חי לא היה קורה כל זה, היה דופק על השולחן ואומר לדרעי לא יהי ממשלה בישראל, יהיו בחירות. אתם רוצים ממשלה חדשה, אין" - כך נשמע הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, בהקלטה הדרמטית.

עוד המשיך הראשל"צ ותקף בחריפות את ש"ס: "אריה נתפס לו, זה הבעיה, אם היה אבא שלי חי היה צועק עליו".

השואל מציג לרבי יצחק: הרב מאיה טוען שאם נכנסים חזרה לממשלה הוא פורש מיד מהמועצת. הרב יצחק משיב לו : "הלוואי. גם אני איתו".

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הוסיף לתקוף את ראש הממשלה ואמר: "בלאו הכי אני גם לא מאמין בביבי, הוא לא יעביר את החוק, ממנה שאני מבין. אחרי הבחירות הוא יראה להם "אני לא נכנעתי לחרדים- הנה חוק הגיוס לא עבר".

בנוסף, אמר הרב יצחק על נתניהו: "הוא מנסה לשכנע אנשים שאין הקב"ה בעולם, הוא אתאיסט ברמה. לצערנו הרב הוא פיקח, יש לו שכל, מה נעשה?".

עוד אמר הראשל"צ על נתניהו: "מרן לא אהב אותו, בכלל לא אהב אותו, אמר עליו פעם שהוא עיזה עיוורת", ....אמרתי, מרן אמר עליו עיזה עיוורת , אני אומר עליו שועל עיוור".

הראשל"צ סיכם: "לדעתי לפרוש ולא לעשות שום פשרה, שיהיו בחירות ולא להכנס לשום ממשלה, יהיה אגודה, דגל ואנחנו, כוח של 16 -17 מנדטים, שום ממשלה לא תוכל לקום בלעדינו החרדים. אין דבר כזה מבזים תלמידי חכמים - ובני ישיבות, משפילים את בני הישיבות, חוק שאנחנו רוצים לעשות".

הגאון הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת החכמים, נשמע גם הוא בהקלטות: "אם הם ייכנסו (לממשלה) אני ישר פורש מהמועצת - הם לא יעשו את זה, אחד הדברים, אמרו לי עכשיו, שיהיה בחירות, אמרתי להם שילכו לבחירות, קואליציה לא תהיה"