בזה אחר זה הם נכנסו למתחם המבחן הענק בבנייני האומה שבירושלים. מכל רחבי הארץ הם הגיעו לכאן, נרגשים לקראת אחד המבחנים הקשים ביותר בעולם התורה, שכולל מאות סימנים בטור שו"ע ונושאי כליהם לנבחני קנין הלכה ולמעלה מ-2000 דפים בש"ס לנבחני קנין ש"ס.

כולם, בני משפחת דרשו, ויתרה מכך, חברים בתכניות הדגל קניין הלכה וקניין ש"ס – התכניות המאתגרות ביותר מבין כלל תכניות דרשו שמובילות את חוד החנית של עולם התורה כולו, להישגים כבירים בעיון וידיעת התורה, ולהשגת אתגרים שנראים כמעט בלתי נתפסים.

באולם המרכזי בבניני האומה ובמבואות האולם, נערכו מבעוד מועד 1500 עמדות של שולחנות וכסאות אישיים, לצד מכשירי כתיבה וכיבוד קל, כאשר הנבחנים שהו במקום מספר שעות, בהן העלו על הכתב את התשובות למבחנים. באולם שררה דממה מתוחה. מעל אלף צורבים כפופים ישבו על הדפים, כותבים במרץ את התשובות לשאלות הפתוחות, חושבים, מהססים, מתלבטים, מעלים בזיכרונם ומעבירים במוחם מאות דפי גמרא וסימנים בשו"ע במטרה לאתר את התשובה המדויקת, ולהעלותה על הכתב.

לאחר כשעתיים, התכבדו הנבחנים בהופעתם ובברכתם של הגאון רבי אברהם סאלים, הגאון רבי דוד כהן, האדמו"ר מביאלא, הגאון רבי חיים פינשטיין, הגה"צ רבי בנימין פינקל, הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, הגאון רבי ישראל בונם שרייבר, הגאון רבי שלום יוסף גלבר, ונשיא דרשו הרב דוד הופשטטר.

גדו"י סיירו בדממה בין הנבחנים, והביעו את התפעלותם מכמות האברכים החשובים העומדים בכור המבחן וזוכים לקנייני נצח של ידיעה והבנה בדפי הש"ס ובחלקי או"ח ויו"ד של הטושו"ע ונושאי כליהם ממקורות ההלכה ועד ההלכה למעשה.

באולם סמוך התקיים מעמד מרהיב ומרומם של שיח של תורה ועיונא דשמעתתא, כאשר הגאונים רבי חיים פינשטיין, רבי ישראל בונם שרייבר, רבי חיים מרדכי אוזבנד ונשיא דרשו הר"ד הופשטטר, מציגים בפני הלומדים שאלות לעיון מרחבי הש"ס והשו"ע, מה שעורר לריתחא דאורייתא גדולה בהשתתפות עשרות לומדים שהצטופפו במקום.