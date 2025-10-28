ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו פרסם מכתב הנחיות מפורט לקראת העצרת תוך קריאה שלא להיגרר לעימותים עם המשטרה והרשויות. בנוסף, רבי דב הורה שנשים לא ישתתפו בעצרת מלבד נשים נשואות מירושלים שישתתפו במתחם מיוחד שיוגדר מראש.

ראש הישיבה פרסם גם הנחיות בנוגע לתלמידי ישיבות קטנות, שישתתפו רק בצורה מאורגנת על ידי הישיבות במידת האפשר, באחריות ראשי הישיבות. רבי דב הדגיש שרעבעס בחיידרים מחוייבים לתפקידם הקבוע, הפרטים המלאים בכתבת הוידיאו.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הגיע עם הסיעות החרדיות להסכמות על נוסח חוק הגיוס החדש, שבשלב זה ממתין לאישורה של היועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור. בימים האחרונים הגיעו נציגים בכירים מהסיעות החרדיות לבתי ההנהגה החרדית ועדכנו על פרטים חדשים מנוסח חוק הגיוס החדש.

בין היתר הסבירו הנציגים החרדים כי בחוק החדש, בניגוד לחוק של יולי אלדשטיין, ייכתב במפורש כי החוק נועד גם להסדרת מעמד תלמידי הישיבות בארץ ישראל מתוך הכרה בערך לימוד התורה.

מאחורי הקלעים של עצרת הענק

ברקע עצרת הענק המתוכננת לעוד יומיים, היום חשפנו בכיכר השבת את כל הפרטים הפיקנטיים על מה שקרה מאחורי הקלעים בבתי גדולי ישראל, מהרגע שנודע על מעצר תלמיד ישיבת סורוצקין הבחור החשוב אריאל שמאי.

הבחור אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, נמנה על 'סלתה ושמנה' של הישיבה והוא מקורב גם למנהיג הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, מה גם שבפעם הראשונה מאז החלו המעצרים, לפתע ראינו ראש ישיבה שנלחם מלחמת חורמה למען תלמידו ונותן לו את הגיבוי המלא - עד כדי כך שיש שכבר קוראים לראש הישיבה הגאון רבי שלום בער - ראש ישיבת עצרס שליימה, הסיפורים המלאים בכתבת הודיאו.

לו"ז עצרת 'זעקת התורה'

ומפיקנטריה - לפרקטיקה: היום פרסמנו בכיכר השבת את לוח הזמנים ומפת חסימות הצירים והכבישים בזמן עצרת התפילה בירושלים. העצרת צפויה להתחיל בשעה 14:30 ותימשך לפי התוכנית עד השעה 16:30 בלבד, ויוקראו בה תהילים וסדרי תפילה, כפי שיודפסו לציבור הרחב.

העצרת תתפרס על פני הרחובות הסמוכים לכניסה לירושלים החל מגשר המיתרים לכיוון הכניסה לעיר עד תחנת הדלק ומשם לאורך רחוב ירמיהו עד רחוב הצבי, ומצידו השני של הגשר לאורך שדרות שז"ר וכן לאורך רחוב יפו עד למקום מפגשם עם רחוב שרי ישראל, ומשם לאורך שרי ישראל עד לרחוב ירמיהו, וכן ברחוב מלכי ישראל עד בליליוס.

התחן שיתחתן ללא הוריו

התרגשות בקרב מאות חסידי סערט ויז'ניץ בארצות הברית ובקנדה, עם הופעתו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, לביקור חיזוק שנועד לעודדם לשמור על הגחלת בגאון ובעוז. האדמו"ר צפוי להמריא הערב לארצות הברית, שם הוא ישהה עד ליום רביעי.

במהלך מסעו של האדמו"ר, יפאר הרבי כמה שמחות מקרב חסידיו, כשגולת הכותרת היא השתתפות האדמו"ר בשמחת נישואי חתן יתום, שהתייתם לא עלינו מאמו עליה השלום לפני כשנה וחצי, וגם האבא של החתן, ששוהה בישראל, אין אפשרות להגיע לארצות הברית לשמחת נישואי בנו.

מה קורה בבני ברק?

היום חשפנו בכיכר השבת סיפור שריח סירחון נודף ממנו - תרתי משמע. בזמן שבעיר התורה והחסידות בני ברק, התרגלו כבר לנוכחותם המטרידה של העכברים שזוחלים בעיר באין מפריע ומדביר, העיר סובלת כידוע גם מבעיות תשתית חמורות ומהצפות ביוב נרחבות.

ראש העיר חנוך זייברט, ניסה למנוע במהלך השבועות האחרונים את קיומו של דיון דחוף בכנסת בנוגע לסיוט המתמשך, והשיב לבקשת הגורמים הרלוונטיים כי הוא לא יכול להשתתף בדיון בשל נסיעה לחו"ל, הפרטים המלאים בכתבת הודיאו שלפניכם.

תגובות

מלשכת ח״כ אשר נמסר: "לא ראש עיריית בני ברק ולא אף אחד מעיריית בני ברק פנו אלי בבקשה לבטל את הדיון וכמובן שלא ביקשתי מידידי ח״כ יצחק קרויזר לבטל את הדיון, הכל עורבא פרח".

מעיריית בני ברק לא נמסרה תגובה.