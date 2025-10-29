רבני חב"ד מתייחסים לעצרת התפילה בירושלים; זו העמדה שפרסמו

רבני בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני-רבני העליון של החסידות, פרסם הבוקר (רביעי) מכתב ובו קרא לציבור חסידי חב"ד להשתתף בעצרת התפילה והזעקה מחר בירושלים.

יחד עם זאת הרבנים הבהירו כי אפשרות הגיוס בחב"ד הוא אחרי חתונה וכולל ובמסגרות המתאימות. בינתיים כזכור הצבא ממשיך לסכל את ההסכם שהיה קיים עם חב"ד במשך השנים.

"באנו בזה בקריאה של חיזוק להצטרף ל"עצרת התפילה והזעקה" בעניין הניסיון לשנות את הסדר הקיים שנים רבות בארץ הקודש ת"ו אשר בעת שבני הישיבות ואברכי הכוללים עוסקים בתורה בישיבות ובכוללים שירותם הצבאי נדחה, מתוך הכרה בכוח לימוד התורה להגן על עם ישראל בכלל, ועל חיילי ישראל בפרט", כתבו הרבנים.

הם הוסיפו: "הנה ידועים דברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעמים רבות אשר בני הישיבות פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם עד כדי מסירות נפש על עם ישראל בארץ ישראל.