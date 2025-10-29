רבני חב"ד מתייחסים לעצרת התפילה בירושלים; זו העמדה שפרסמו

רבני בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני-רבני העליון של החסידות, פרסם הבוקר (רביעי) מכתב ובו קרא לציבור חסידי חב"ד להשתתף בעצרת התפילה והזעקה מחר בירושלים.
יחד עם זאת הרבנים הבהירו כי אפשרות הגיוס בחב"ד הוא אחרי חתונה וכולל ובמסגרות המתאימות. בינתיים כזכור הצבא ממשיך לסכל את ההסכם שהיה קיים עם חב"ד במשך השנים.
"באנו בזה בקריאה של חיזוק להצטרף ל"עצרת התפילה והזעקה" בעניין הניסיון לשנות את הסדר הקיים שנים רבות בארץ הקודש ת"ו אשר בעת שבני הישיבות ואברכי הכוללים עוסקים בתורה בישיבות ובכוללים שירותם הצבאי נדחה, מתוך הכרה בכוח לימוד התורה להגן על עם ישראל בכלל, ועל חיילי ישראל בפרט", כתבו הרבנים.
הם הוסיפו: "הנה ידועים דברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעמים רבות אשר בני הישיבות פועלים במערכה על ידי לימוד התורה, יחד עם החיילים בצבא אשר מגינים בגופם עד כדי מסירות נפש על עם ישראל בארץ ישראל.
"ראוי לציין שהאפשרות לשרת בצבא בחסידות חב"ד הינה לאחר החתונה ולאחר תקופת הלימוד בישיבה ובכולל, וגם זה במסגרות המתאימות ליהודי חסיד וירא שמים, וכל זה, מבלי לפגוע בתפקיד הכללי והמרכזי שהועיד כ"ק אדמו"ר לכל חסיד, לעסוק בהפצת היהדות והמעיינות".
בהמשך המכתב הוסיפו כי בנוגע לפועל: "א. ראשית הננו לחזק את תלמידי הישיבות העומדים בראש המערכה הרוחנית של לימוד התורה נגלה וחסידות בשקידה והתמדה שלא להתפעל מהקשיים ומהניסיונות לפגוע בתפקידכם. ברור שעליכם להימנע בכל דרך מלהצטרף לתוכניות הפוגעות בתפקידכם בהווה או בעתיד לעסוק בתורה.
"ב. אי"ה ביום חמישי הקרוב ח' מר חשוון יתאגדו רבבות אחינו בני ישראל לעצרת תפילה וזעקה על הדבר בירושלים עיה"ק והננו בזה לקרוא לאנ"ש שיחיו לבוא ולהשתתף בעצרת התפילה והזעקה".
לדברי הרבנים, "אלו שיבצר מהם להשתתף בגופם בהתכנסות, יוסיפו במקום הימצאם בתורה תפילה וצדקה בזמן ההתכנסות של רבבות אחינו בני ישראל. השתתפות תלמידי הישיבות קטנות וגדולות תהיה בהתאם ועל פי החלטת ההנהלה בכל ישיבה.
"ויהי רצון שנזכה בקרוב לחזות בנאמר על מלך המשיח: "וילחם מלחמות ה' .. וניצח כל האומות שסביביו" (רמב"ם הלכות מלכים, פי"א,ד), בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".
