כפי שדווח אמש (שלישי) בהרחבה ב'כיכר השבת', יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ יצחק קרויזר, ניהל הבוקר דיון דחוף בנושא כשלים חמורים בתשתיות הביוב ובמכת החולדות בעיר בני ברק.

את הדיון פתח ח"כ קרויזר במחאה חריפה על היעדרותו של ראש העיר, חנוך זייברט, תוך שהוא מאשים אותו בזלזול בתושבים ובכנסת. קרויזר ציין כי ראש העיר הודיע לוועדה שהוא שוהה בחו"ל, אך לפי עדויות שהגיעו אליו הוא נמצא בארץ ועסוק בארגון הפגנות נגד הגיוס, ואף לא טרח לשלוח נציג מטעמו לדיון. "זה זלזול, וחוסר כבוד כלפי תושבי בני ברק, הכנסת והוועדה," אמר קרויזר. "הלוואי שראש העיר, במקום לארגן הפגנות, היה מקדיש ולו 10% מזמנו לרווחת חייהם של התושבים. תושבי בני ברק החרדים אינם אזרחים סוג ב'." "אין לנו קיום פה" | האזינו לקריאתו של הראש"ל הגר"י יוסף על 'עצרת המיליון' ישי כהן | 13:25 שלוחי חב"ד בג'מייקה "הסתתרו בחדר קטן בלי חלונות כדי להגן על עצמם" דניאל הרץ | 11:53 עוד אמר קרויזר כי "עיריית בני ברק כושלת בתפקידה," והדגיש כי דלת הוועדה פתוחה בפני תושבי העיר. הוא חשף כי הופעלו עליו "לחצים רבים" לבטל את הדיון, והבהיר כי בניגוד לטענות העירייה לא מדובר ב"אירוע נקודתי", אלא בתופעה רחבה וחמורה שחייבת להיפסק.

הדיון הבוקר בכנסת ( צילום: ערוץ כנסת )

אמנון סולטמן, נציג המשרד להגנת הסביבה, הציג תמונה קשה במיוחד באשר למכת החולדות המשתוללת בעיר. הוא חשף כי המשרד הוציא צו לעירייה כבר בשנת 2022 בשל המפגע, אך "הצו לא כובד על ידי עיריית בני ברק, והם מזלזלים במשרד". לדבריו, "המצב בעיר אינו טוב החולדות קיבלו חסינות להדברה עקב הדברה מסיבית ובלתי מבוקרת של העירייה".

סולטמן הוסיף כי לא נעשתה הדברה גם במרחבים פרטיים, והתריע כי המפגע בבני ברק פוגע אף בדגה שבנחל הירקון הסמוך.

נציג משרד הבריאות, דוד ויינברג, אמר בדיון: "הממצאים החריגים שעלו בדיון מעוררים אצלנו צורך דחוף לפנות מחדש לעירייה ולבצע בדיקות מחודשות בנושא הבריאות בביובים בעיר."

חבר מועצת העיר, יעקב וידר, הוסיף: "אנו עדים לתופעה רחבה של הזנחה מצד העירייה. יש להם תקציבים, אך הם מעדיפים שלא להשקיע ברווחת התושבים. הגיע הזמן שעיריית בני ברק, במקום לעסוק בקומבינות ובג'ובים, תתמקד בבריאות התושבים ותיתן להם את המינימום המגיע להם."

צביקה איבינדר, נציג משרד הפנים, ציין בדיון כי המשרד קיים פגישות עם ראש העיר לצורך שיקום התשתיות, והוסיף: "ישנה הלוואה של 200 מיליון שקלים שאמורה להיחתם בקרוב לטובת שיקום תשתיות הביוב בעיר."

בסיום הדיון סיכם ח"כ קרויזר כי הוועדה תמשיך לעקוב מקרוב אחר הטיפול בליקויי התשתית והבריאות בעיר, והבהיר כי לא יקבל את הטענות שמדובר באירוע נקודתי. הוא הדגיש כי ישמש פה לתושבי העיר הסובלים מהזנחה מתמשכת של העירייה, וקרא לתושבים לפנות אליו ישירות בכל בעיה: "כל פנייה שתגיע אני מתחייב לטפל בה ולעזור ככל יכולתי."

כזכור אנש נחשף לראשונה ב'כיכר השבת', כי ראש העיר חנוך זייברט ניסה למנוע במהלך השבועות האחרונים את קיומו של דיון דחוף בכנסת בנוגע לסיוט המתמשך, והשיב לבקשת הגורמים הרלוונטיים כי הוא לא יכול להשתתף בדיון בשל נסיעה לחו"ל.

למי שלא מכיר את הסיפור המלא, הצפות הביוב ברחבי העיר הפכו למכה של ממש, כאשר במהלך שבתות וחגים ואפילו סתם ימים שגרתיים רחובות שלמים ברחבי העיר הופכים לנהרות של ביוב וצחנה, אך בעיריית בני ברק בראשות חנוך זייברט לא מצאו עדיין פתרון לבעיה הקשה.

בשל פרישת החרדים מהממשלה (לפחות באופן רשמי), יו"ר וועדת הפנים ח"כ יעקב אשר עזב את תפקידו ומי שהחליף אותו בתפקיד הוא ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית - שהחליט לקיים דיון דחוף בוועדה לאחר בקשת תושבים ופניית ח"מ יעקב וידר כדי "להביא את הקץ לסבלם המתמשך של תושבי בני ברק".

לא חלפו שעות רבות מאז פורסם עצם קיומו של הדיון, ולחצים כבידם החלו לזרום ללשכתו של יו"ר הוועדה החדש בטענות שונות ומשונות כאשר בסופו של דבר השורה התחתונה הייתה בקשה מנומסת מיו"ר הוועדה שלא לקיים את הדיון או לפחות שיואיל לדחות אותו.

ל'כיכר השבת' נודע כי לעזרת זייברט הצטרף ראש העיר לשעבר ח"כ אשר, התרעם על קרויזר, וביקש ממנו כי בפעמים הבאות שהוא יוזם דיון שכזה שיעדכן אותו מראש מתוקף היותו היו"ר הקודם של הוועדה. לדברי גורמים המעורים בפרטים, ח"כ יעקב אשר, השתמש בשיחות סגורות במילים קשות ואמר לקוריזר "אתה סך הכול יו"ר זמני פה, אל תעשה מה שבא לך". נדגיש כי בשיחה עם 'כיכר השבת' הכחיש האחרון את הדברים.

נציין כי רק לפני תקופה קצרה משרד הבריאות הודיע כי "בהמשך לגילויים של נגיף פוליו בדגימות סביבתיות נמצאו דגימות חיוביות גם בני ברק". בהודעת המשרד הוסיפו וטענו כי "ממצאים אלה מעידים על העברה של נגיף פוליו בקרב האוכלוסייה", תוצאה של חוסר טיפול בהצפות החוזרות ונישנות במשך שנים רבות.

אנחנו ב'כיכר' פנינו לבקש את תגובתה של עיריית בני ברק לסבל המתמשך של התושבים, ניסנו להבין האם העירייה מתכוונת להתחיל לטפל בבעיה מהשורש, ולמה ראש העיר ניסה בכל כוחו לבטל את הדיון - אך משם לא התקבלה עד כה תגובה רשמית.

ח״כ יעקב אשר הגיב לפרסום: "לא ראש עיריית בני ברק ולא אף אחד מעיריית בני ברק פנו אלי בבקשה לבטל את הדיון וכמובן שלא ביקשתי מידידי ח״כ יצחק קרויזר לבטל את הדיון, הכל עורבא פרח".