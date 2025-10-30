כיכר השבת
"יצא מוקדם כדי לזרז את הציבור" | הגרמ"ה הירש עושה את דרכו לירושלים • תיעוד

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה זה שיזם את עצרת הענק בירושלים, יצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק לכיוון ירושלים, כדי להשתתף בעצרת הענק. ראש הישיבה ישהה באחת הקומות הגבוהות ברחוב ירמיהו בירושלים (חדשות חרדים)

ראש הישיבה יוצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, יצא לפני רבע שעה (חמישי) מביתו ברחוב הרב שר בבני ברק לעבר מלון ירמיהו בירושלים, שם ישהה במהלך עצרת הענק, אותה הוא יזם.

ראש הישיבה הקדים לצאת ממעונו, זאת למרות שהיה יכול לצאת בשעה מאוחרת ולקבל את האישום הנדרשים מהמשטרה לעבור בכביש 1, שצפוי להיחסם בשעה 12.

בטרם יציאתו אמר: "אנו זוכים לקיים מצוות קידוש השם, כולם חייבים למסור נפש בשביל להשתתף בעצרת ולהשתדל לצאת כמה שיותר מוקדם".

בסרטון חריג שפורסם אמש ב'כיכר השבת', יצא ראש הישיבה מגדרו ומורה שחובה להגיע מרחוק גם במסירות נפש.

דבריו של הגאון הרב משה הלל הירש, אמש (צילום: באדיבות)

ראש הישיבה הוסיף בחריפות: "הממשלה תבין שאי אפשר להמשיך ככה! כעת אנחנו מתפללים אבל אם זה לא יצליח, יש עוד דרכים".

בהתייחסו למטרת העצרת, הסביר הגרמ"ה הירש: "המטרה היא דבר ראשון לבקש מהקב"ה, כל כלל ישראל יחד - וזה בוודאי יכול להשפיע למעלה, זה דבר ראשון. דבר שני זה שהממשלה תבין שאנחנו ביחד חושבים שבשום אופן זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו עושים תפילה, אבל יבינו שאחרי תפילה - אם התפילה לא תועיל - יש עוד דרכים.

"ולמעשה מוכרח וחשוב שכל אחד ואחד יבוא במסירות נפש. כי אם חס ושלום לא יהיה במאה אחוז, ממש משהו מיוחד מיוחד, זה יהיה חילול השם. זה קיום התורה. כל אחד ואחד, כל אברך וכל בחור, צריך לבוא מרחוק רחוק, להגיע במסירות נפש".

