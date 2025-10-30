כיכר השבת
"ביזו אותנו"

פיצוי של מאות אלפי ש"ח: זו הדרישה של מטה החטופים מהגרש"ב סורוצקין

בשל שימוש בסמלי החטופים, מטה החטופים שלח היום מכתב התראה ארוך ומנומק לישיבת עטרת שלמה בראשות הגרש"ב סורוצקין, ובו דרישה להפסיק להשתמש בסמלי החטופים ולפצות את המטה ב-400 אלף שקלים (חדשות חרדים)

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)

מטה משפחות החטופים שלח היום (חמישי) מכתב התראה לישיבת עטרת שלמה, בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין, בטענה שהשתמשו שימוש ציני, מבזה ולא חוקי בסמלי מאבק משפחות החטופים, המכתב נשלח דווקא ביום העצרת, שנוצרה בעקבות הלחץ שהפעיל ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת'.

במכתב ההתראה נטען כי השימוש בסמלי החטופים ובסלוגנים הוא ציני, אסור ומבזה ונועד לפגוע במשפחות.

במכתב נכתב: "במסגרת קמפיין שנערך על ידי הישיבה, נעשה שימוש ללא רשות בחומרים אלה, המהווה הפרה בוטה של סימני המסחר וזכויות היוצרים של המטה, הטעיה ומצג שווא, וניצול המוניטין של המטה ככלי תעמולה וניגוח פוליטי".

המכתב דורש מהישיבה לחדול לאלתר כל שימוש בחומרים המזוהים עם מטה המשפחות, להתחייב שלא לעשות בעתיד כל שימוש מפר בקניין הרוחני של המטה, להתנצל באופן פומבי בפני החטופים ומשפחותיהם, ולשלם פיצוי בסך 400 אלף ש”ח.

המכתב שנשלח
המכתב שנשלח
המכתב שנשלח
המכתב שנשלח
המכתב שנשלח

