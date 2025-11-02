לאחר שהשופט הצבאי סירב להמתיק את עונשו של הבחור העצור אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, ביקש הבחור לשוחח עם מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ולשאוב ממנו עידוד ונחמה.

ראש הישיבה קיבל את השיחה תוך כדי נסיעה. ומיד ביקש לחזק את הבחור. לאחר שאריאל סיפר לו על הצער שעובר בכלא, ועל החשש שיירד הרוחניות, ראש הישיבה חיזק אותו: "שמעתי את הבשורה הלא טובה" פתח מרן שליט"א בשיחה אל תוך הכלא.

ראש הישיבה חיזקו: "כנראה שאתה בחור חזק מאוד מאוד שתוכל לעמוד בזה. אבל זה קשה מאוד מאוד, אבל זה יעבור גם כן אם ירצה השם".

ראש הישיבה המשיך: "זה מאוד קשה, אני מבין, זה נסיון מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, אבל למעשה זה יעבור אם ירצה השם, בינתיים תנסה כמה שאפשר להתחזק, לחשוב על הקדוש ברוך הוא שזה הכל מהקדוש ברוך הוא וזה ודאי ייתן לך כוח להצליח בלימודים פי כמה ממה שהיה לך קודם".

לאחר מכן הבטיח מרן שליט"א: בגלל שעברת כל זה, מכיון שאתה סובל עבור התורה, אז התורה עצמה תובא ותגיד להקב"ה תן לו כל סודות של תורה, מכיון שהוא סבל בשבילך, זה מה שיהיה, בשביל זה אתה תקבל כל המדרגות של תורה. כך תחשוב על עצמך

לאחר שהבחור המשיך לשפוך את ליבו, נאנח ראש הישיבה: "הבנתי הבנתי את הצער, אני מבין מאוד מאוד. רק צריך להתחזק בידיעה הזאת. התורה באה אל הקדוש ברוך הוא, ואומר שמכיון שהוא עמל בך אז אתה תעמול בשבילו, אז ממילא זה מה שיהיה גם עכשיו, התורה יבוא אל הקב"ה יגיד הוא עמל בשבילך, הוא מוסר נפש בשבילך, אז תן לו סודות התורה, זה מה שיהיה לך"

"מה שאתה עובר פה עכשיו זה יגרום לך לעלות ולעלות ולעלות, זה יגרום לך עליה, אז כל הזמן תחשוב על הקדוש ברוך הוא ואז לא יהיה שום השפעה מהחברה, אז תלמד בלי ריכוז, תלמד מלמעלה, רק להגיד את המילים זה גם כן טוב, בלי ריכוז, רק ללמוד מלמעלה, השם יעזור לך, כל טוב, כל טוב".