ראש המוסד דדי ברנע, הגיע הערב (ראשון) לעיר בית שמש, כדי להשתתף בחתונה משפחתית, הביקור לווה באבטחה כבדה.

לברנע, יש אח חרדי, שהערב כאמור ערך חתונה לאחד מבני משפחתו, לשני האחים - למרות הפער האידאולוגי, יש יחסים חמים וטובים.

אחיו של ברנע, זוהר ברנע, חזר בתשובה בצעירותו והוא התקרב לחסידות ברסלב, כיום הוא נמנה על הפלג האדוק יותר בחסידות.

החתונה הערב נערכה באולמי הכרמים, בשכונת רמת בית שמש ב', מעוז הקיצוניים של העיר בית שמש, סמוך להיכן שהותקפו בעבר ראשי הערים; עליזה בלוך ושמוליק גרינברג.

במוסד לא לקחו יותר מדי סיכונים ולאחר שראש המוסד הבהיר, כי הוא מעוניין להשתתף בחתונת אחיו, ערכו במוסד את ההכנות הביטחוניות לצורך כך.

ואכן, ראש המוסד הגיע הערב להשתתף בחתונה, ושהה באירוע למעלה משעה ארוכה ואף השתתף בריקודים. צפו בתיעודים.

יצוין, כי לפני למעלה משנתיים, אחיו של ראש המוסד חיתן בן במודיעין עילית וגם לשם הגיע ראש המוסד עם אבטחה צמודה.

אחיו של ברנע זכור מאסון מירון - לאחר ששהה בסמיכות למקום האסון וניצל בנס, בריאיונות לאחר מכן סיפר, כי הגיע להתפלל לבקשת אחיו דדי, שהיה אז מועמד לתפקיד ראש המוסד.