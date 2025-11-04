כיכר השבת
בעוד כחודשיים

אחרי שמונה שנים ללא רב עיר: יש תאריך לבחירות לרבנות תל אביב

שמונה שנים לאחר שהגאון רבי ישראל מאיר לאו סיים את תפקידו כרבה של תל אביב, הוקם גוף הבוחר לרבנות העיר ונקבע תאריך הבחירות: י"ז בטבת תשפ"ו (חרדים)

הגאון רבי זבדיה כהן, ראב"ד תל אביב (צילום: יעקב כהן)

הבחירות לרבנות העיר תל אביב יצאו לדרך ואמש (שני) נקבע מועד הבחירות: יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ו 6.1.2026, שמונה שנים לאחר שהרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו סיים את תפקידו.

הוועדה לבחירת רב לעיר התכנסה במשרד לשירותי דת, במטרה לקדם את ההליך למינוי רב לעיר הגדולה בישראל.

בראש הוועדה עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. בישיבה השתתפו חברי הוועדה ואישרו את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהותו של רב העיר.

ועדת הבחירות לרב העיר תל אביב

עם קביעת מועד הבחירות ואישור גוף הבוחר את רב העיר הרי שיהיה קשה לעצור את תהליך הבחירות, גם אם הכנסת תתפזר וישראל תלך לבחירות.

על משרת רבה של תל אביב מתמודד הגאון רבי זבדיה כהן, ראב"ד תל אביב, שזוכה לתמיכת הראשונים לציון ובמקביל לתמיכת ש"ס וראש העיר רון חולדאי.

מי שעוד צפוי להתמודד הוא הגאון רבי צבי יהודה לאו, בנו של הרב הראשי הגאון רבי ישראל מאיר לאו ומי שמשמש כרב בשכונת יד אליהו בעיר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

תוכן שאסור לפספס:

