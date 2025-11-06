פעולה קטנה שהפכה עולמות // הרב בן ציון נורדמן

בשבת האחרונה התארחתי עם משפחתי בקיסריה, ושמחתי לגלות את ההתעוררות האמונית ביישוב. בית הכנסת "היכל נעמי" שבשכונת הגולף היה מלא בליל שבת, ומניינים נוספים התקיימו ברחבי היישוב.

בבוקר השבת, הצטרפנו למניין ותיקין בנץ החמה. עם סיום התפילה, נערך קידוש מכובד, חוויה קהילתית מחברת ומעשירה. התבקשתי לשאת דבר תורה, ובחרתי להתמקד בכוחה של האמונה כפי שבאה לידי ביטוי בפרשות האחרונות – "לך לך" ו"וירא" – אצל גדול המאמינים בכל הדורות, אברהם אבינו.

במהלך השיחה, שיתפתי סיפור מעורר השראה, ששמעתי ממורי ורבי, הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, על אמונה היוצרת המשכה בחיי היום יום.

מיד כשהזכרתי את שם הרב, הבחנתי כי מייסד המניין מר ישראל טייב, יהודי יקר ומלא שמחת חיים, נע על מקומו, נרגש ונרעש. הוא לחש לי בקול חנוק: "אתה חייב לדעת, אני חייב לרב הזה את חיי!".

"בוא שתף את כולם," אמרתי לו.

לאחר רגע של דממה, הוא התגבר והחל את סיפורו בפני הציבור: "לפני 25 שנה, הייתי בשפל הגדול ביותר. מצאתי את עצמי בתא מעצר בכלא קישון – צינוק מבודד. בשיא הקושי, נפתח לי פתאום צוהר קטן, ושם ראיתי, בפעם הראשונה, את הרב גרוסמן".

הרב שאל לשלומו, ביקש שיפתחו את התא, חיבק אותו במקום ואמר לו את המשפט ששינה את מסלול חייו:

"אני רואה שכולך טוב, שבתוכך אתה טוב, ויהיה לך רק טוב".

מנקודה זו, החלה דרכו החדשה. הוא החל להאמין בעצמו, יצא מהשפל, והיום הוא כאן איתנו, מארח ומנהיג מניין תוסס, ראשון לכל יוזמה של עשיית טוב וקירוב לבבות.

סיפור זה של מבט וחיבוק שמשנים חיים, מחבר אותנו ישר למסר המרכזי של פרשת וירא, הפותחת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו.

אנו מוצאים בחז"ל עד כמה כל פעולה בתוך מעגל החסד מחוללת גלים לדורות:

המדרש מקשר בין פעולות הכנסת האורחים של אברהם לבין ההשפעות שעם ישראל זכה לדורות: "יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם" – ע"י שליח, אף הקב"ה נתן להם מים ע"י שליח. לחם שנתן ע"י עצמו, אף הקב"ה נתן ע"י עצמו).את המן) כל פעולה, אף הקטנה ביותר, משפיעה על צאצאיו מאות שנים לאחר מכן!

ובתוספת העמקה: המים במדבר ניתנו על ידי משה, השליח. וכידוע, משה הכה בסלע במקום לדבר אליו, ועל כך לא זכה להיכנס לארץ.

ועל בסיס זה כותב האור החיים הקדוש דברים מרחיקי לכת:

"שאם היה נכנס משה לארץ והיה בונה בית המקדש, לא היה הבית נחרב שאין אומה ולשון נוגעת בו."

כלומר, ההבדל בין מעשה שנעשה על ידי עצמו לבין ההשפעה על ידי שליח משפיע באופן ישיר על נצחיותו של המקדש, ועל הגאולה. מדהים!

ישנה חשיבות לכל מעשה, ולכל פרט בתוך המעשה – לדורי דורות!

ראינו בחוש מה פעל מבט אחד, חיבוק אחד של הרב גרוסמן באותו אדם, שכיום משפיע כל כך הרבה טוב בעולם.

פרשת וירא קוראת לכל אחד מאיתנו: צאצאי אברהם , ממשיכי דרכו, בכל פעולה בכל מעשה קל אנו יכולים לשנות ולהפוך עולמות.

השקיעו בעוד מילה טובה.

עוד חיבור אנושי כנה.

עוד מעשה טוב, קטן כגדול.

בל נמעיט בערכו של שום מעשה טוב. למעשים שלנו יש כוח אין סופי לפעול ולשנות חיים שלמים – את חיי הזולת ואת חיינו שלנו, ולהשפיע טובה נצחית על העולם כולו!