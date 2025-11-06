כיכר השבת
נתניהו מזרז את החקיקה

ח"כ גולדקנופף צפוי להצביע נגד חוק הגיוס: "לא נתמוך בחוק עם יעדים וסנקציות, חוק חסר תקדים"

ראש הממשלה נתניהו מזרז את חקיקת חוק הגיוס בניסיון לייצב את הקואליציה כאשר היעד להעביר את החוק בתוך חודש ימים | ראשי הסיעות החרדיות מקיימים התייעצויות עם ההנהגה הרוחנית ונראה כי בש"ס ו'דגל התורה' יאשרו את נוסח החוק החדש כולל מספר תיקונים שדורשת היועצת המשפטית לוועדה | ב'אגודת ישראל' מעריכים כי ח"כ גולדקנופף יצביע נגד החוק בשל העובדה שיש בו יעדי גיוס גבוהים וסנקציות | לקראת חודש דרמטי בחקיקה (בארץ)

ח"כ יצחק גולדקנופף (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הורה לבכירי הקואליציה ולח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, לקדם במהירות את חקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

נתניהו מבקש שהחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית כבר בתוך חודש ימים וזה בניסיון לייצב את הקואליציה ולמנוע הליכה מהירה לבחירות.

ח"כ ביסמוט דרש מראשי הסיעות החרדיות לקבל את אישור ההנהגה הרוחנית לנוסח החוק לפני שהוא פותח את הדיונים על נוסח החוק בוועדת חוץ וביטחון.

בימים האחרונים החלו ראשי הסיעות החרדיות לקיים את ההתייעצות עם הרבנים ומסתמן כי ב'דגל התורה' וש"ס יקבלו את האישור להתקדם לחקיקה על בסיס נוסח החוק החדש.

למרות החשש כי בש"ס יהיו מי שיתנגדו לחוק, בכירים במפלגה מבהירים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי: "כל חברי מועצת חכמי התורה יתמכו בחוק שישמור על יבנה וחכמיה, על אלו שבאמת לומדים, גם אם הוא יוביל לגיוס של אלו שלא לומדים, כל עוד מדובר בחטיבות המותאמות למגזר החרדי".

עם זאת, השאלה שנותרה פתוחה היא שאלת עמדת היועצת המשפטית לוועדה מירי פרנקל - שור. בסיעות החרדיות מבינים כי כל עוד היא לא תתמוך בנוסח החוק - בג"צ צפוי לפסול את החוק ואף להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו לתוקף. לכן, בימים אלו מתקיימות שיחות בין בכירי ש"ס ו'דגל התורה' לצוות המשפטי של הוועדה בניסיון להגיע לנסוח שיהיה מוסכם גם על היועצת.

אך בעוד בש"ס ו'דגל התורה' מתכוונים לתמוך בחוק, ב'אגודת ישראל' נראה כי הסיעה תתפצל בהצבעה על החוק, ככל שאכן יגיע להצבעה במליאת הכנסת.

בכירים ב'אגודה' אמרו ל'כיכר השבת' כי ח"כ צפוי להצביע נגד החוק, כך גם ח"כ יצחק טסלר. לדברי גורם המקורב לגולדקנופף התבטא: "לא נתמוך בחוק שיש בו יעדים וסנקציות, זה חוק חסר תקדים עם יעדי גיוס של חצי ממחזור גיוס, בניגוד לעמדת מנהיגי הדור, נצביע נגד".

