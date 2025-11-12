מאיר פרוש באולפן 'כיכר' | צפו בריאיון המלא

יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, מתייצב לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' ומדבר על סערת חוק הגיוס כשהוא חוזר לטעויות הראשונות של ראשי הסיעות החרדיות שלא התעקשו על העברת חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה, על המצב הקשה אליו נקלע הציבור החרדי שלדבריו לא היה כדבר הזה מאז קום המדינה, מעצר תלמידי הישיבות, הסנקציות, נוסח חוק הגיוס החדש של ח"כ בועז ביסמוט והאם יסכים לחוק שיכלול יעדי גיוס וסנקציות. צפו בריאיון המלא.

קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ח"כ פרוש למצב הקשה אליו נקלע הציבור החרדי: "מעל הכל העובדה שאין לנו חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, כל עוד שאין חוק - כל מה שעושים לנו זה לא פסיק קטן לעומת מה שיעשו לנו". לדבריו: "העסק מתחיל כשבג"צ קובע שלא יכול להיות שמשחררים אלפים של בני ישיבות בגין לימוד תורה כאשר הרעיון של לימוד תורה לא מופיע כעילה לדחיה ואז מתקנים את זה, חוק טל עבד עשר שנים וזה לא צלח. אתה רואה את האקטיביזים של בית המשפט". עם גלימת הראשונים לציון: כך קידש האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את נכדו חיים רוזנבוים | 18:46 נכדת המקובל והשר לשעבר נישאה בבני ברק, המונים נהרו | צפו בתיעוד חיים רוזנבוים | 19:41 פרוש מבהיר: "לא היה ליהדות החרדית מצב כזה קשה מאז קום המדינה בנושא הזה".

ח"כ מאיר פרוש בריאיון ל'כיכר השבת'

יו"ר 'שלומי אמונים' מבקר את העובדה שהחוק לא עבר לפני הקמת הממשלה: "גם בשעת מעשה כשזה קרה טענתי - לא בחדרים סגורים - כמו שכל אחד דאג לחוקים שלו, סמוטריץ, בן גביר או נתניהו, כל אחד דאג לחוק שיעבור לפני הקמת הממשלה, אבל חוק הגיוס נדחה, אני לא נשאלתי אף פעם אם אני מסכים שיידחו, זה היה בפורמים אחרים שם החליטו וזו המציאות".

"זה לא מצליח", אומר פרוש באשר למעצר תלמידי הישיבות: "הדבר הזה שאתה הולך בכוח - אנחנו מבינים שמה שתעשה בכוח זה לא יעזור לך, לא יביאו ציבור חרדי לצבא כשיש לנו את הראייה שלנו על הצבא, במעצרים?".

פרוש מזהיר: "ככל שהמעצרים יגברו הציבור שלנו בוודאי יתקומם, הוא לא יסכים שזה יהיה. אם המעצרים יתגברו - ודאי שתהיה תגובה ואני לא יודע מה היא, תהיה תגובה יותר מוחשית שלא יוכלו לעצור אותם".

ח"כ פרוש מתייחס לעובדה שכל העצורים היזומים של צה"ל הם של תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח: "כשאבים לאזורים שלנו בוודאי שיש התקהלות גדולה ואז הצבא לא יכול לעשות כלום אז הוא בוחר לו מקום שהוא יבוא ב-2 בלילה אז לא יתקהלו הרבה אנשים, זה לא בגלל אשכנזים וספרדים, אני לא רוצה לקבל את התפיסה הזו".

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

אנחנו עוברים לדבר על נוסח חוק הגיוס המוסכם של ח"כ בועז ביסמוט והתחושה שהנציגים החרדים לא לוחצים לקדם אותו: "אני לא יודע מה הוא החוק, לא קראתי את החוק שהוא הגיע רשמית לוועדת חוץ וביטחון, אני יודע שמה שכתוב בחוק שהודלף זה לא הסופי, כשאני רוצה ללכת לדבר עם הרבנים על זה אני אומר 'למה ללכת לבלבל להם את הראש', נחכה שיהיה נוסח סופי ועם זה אני יוכל ללמוד ולדעת מה אפשר להצביע ומה לא, אין לי מה להציע לרבנים".

פרוש מבהיר באופן עקרוני: "אני לא הייתי שותף דיון שהסכימו ליעדים וסנקציות, התרעתי בישיבת ממשלה ש'היעדים והסנקציות שמדברים - זה לא היה במועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל', אמרו לי 'לא נכון, אתה לא יודע את הכל', באופן עקרוני אעשה מה שגדולי התורה יורו לנו".

שאלנו את ח"כ פרוש האם הוא תומך שמי שלא לומד - יתגייס לצה"ל: "במעמד שלי אני חייב לומר, קודם כל זו התפיסה שלי, אל תשאל אותי שאלות על מי שלא לומד, תביא לי קודם כל את מה שהיה כל השנים. כל השנים היה פה הסדר שמי שיושב ולומד - מקבל דיחוי, קודם כל תסדיר לי את זה, אחר כך נדבר על דברים אחרים".

פרוש הדגיש: "לא אוציא משפט שרומז למישהו: 'הנה אני מוכן להתפשר שם', לא מתפשר על שום דבר, קודם כל תביא מה שהיה לי. גנבו לנו את עצם ההסדר, תחזירו לנו את ההסדר.

"אני לא מוכן לשום דבר, קודם תחזיר לי את מה שהיה לי. שיחזירו את זה - נדבר הלאה", הוסיף יו"ר 'שלומי אמונים'.

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

על השאלה האם יפעלו להפיל את הממשלה על רקע אי העברת חוק הגיוס, אומר פרוש: "אתה צריך לשאול את עצמך 'אוקיי, שברתי את הכלים והלכנו לבחירות', השאלה מה עשיתי: האם קידמתי חוק? לא קידמתי חוק".

לדבריו: "הקואליציה לא יכולה להעביר היום חוק בלעדי החרדים, לא מקדמים חוקים של הקואליציה כי זה העונש שאנחנו נותנים כך שהם מרגישים אותנו היטב. אם יבואו ויגידו לנו 'לא יהיה לך חוק', אז נגיד 'שלום'".

על ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו בסוגיית חוק הגיוס, אומר פרוש: "יש לנו טענות, יש לו כישורים, כשהוא רוצה משהו אנחנו יודעים איך הוא עושה את זה. בוודאי הוא היה יכול לעשות יותר כדי שהדבר הזה יתקדם, הוא יודע שזה הדבר המרכזי שלנו, הוא לא קידם אותנו, בוודאי שזו טענה, אבל להגיד לך שכל פעם שהוא רצה לקדם הוא יכל לקדם? אנחנו יודעים שיש את הייעוץ המשפטי שנותנים לנו מכות הלוך וחזור"