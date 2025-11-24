על רקע הרצון לחדש את הדיונים על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בוועדת חוץ וביטחון, גורם חרדי בכיר, המעורב בשיחות על נוסח החוק, חושף את מאחורי הקלעים של טיוטת החוק.

לדברי הבכיר החרדי, נוסח החוק הנוכחי שעומד לדיון משמר את המצב הקיים ולא יביא לגיוס חרדים נוספים בשנתיים הקרובות. לדבריו: "מתוך יעד ה-10.000 מתגייסים חרדים בשנתיים, צריכים לעמוד ביעד של 75% ומתוכם 10% לשירות לאומי. דהיינו שהסנקציות לא יופעלו אלא אם נעמוד בפחות מ-75% מהיעדים".

הבכיר ציין: "חוק הגיוס החדש הוא ניסיון לייצר נוסח שמה שהיה הוא שיהיה, נוסח שלכולם ברור שלא יעבור מבחן משפטי. החוק יגייס את את מספר המתגייסים הקיים היום, כשאין חוק, סביב ה 3,000 בשנה".

זו גם הסיבה שהבכיר החרדי מעריך - כאמור - שהחוק לא יעמוד במבחן בג"צ ונועד רק כדי להוכיח שנעשה מאמץ להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות: "החוק - בסבירות גבוה - לא יעבור ואם יעבור - לא יעמוד במבחן בג"צ. אטיאס ניסח חוק כדי להציג לרבנים הוכחות שנעשו פעולות אמיתיות להסדיר את המצב, אולי זה עוד יחזיר אותנו לממשלה, גם בלי חקיקה".

בסיום דבריו הדגיש הבכיר החרדי: "ייתכן שבמהלך הדיונים בוועדת חוץ וביטחון החוק יקבל תפנית דרמטית חדשה, כדוגמת הדרישה של היועצת המשפטית של הוועדה להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-7,500 ואז באמת נצטרך להביא עוד כאלף חמש חרדים נוספים לצה"ל כבר בשנה הראשונה".