כיכר השבת
"מה שהיה הוא שיהיה"

בכיר חרדי חושף: "חוק הגיוס החדש ישמור על מספר המתגייסים הקיים, זו הסיבה שהוא לא יעמוד בבג"צ"

לקראת חידוש הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, בכיר חרדי חושף כי נוסח טיוטת חוק הגיוס החדש לא צפוי לגייס חרדים נוספים לצה"ל שכן יעדי הגיוס הסופיים יהיו דומים למספר המתגייסים הקיימים כיום | הבכיר מבהיר: "גם אם החוק יעבור בכנסת, הוא לא יעמוד במבחן בג"צ" |"אטיאס מוכיח לרבנים שנעשה מאמץ" (חרדים) 

בג"צ חוק הגיוס, לפני כשבוע וחצי (צילום: פלאש 90)

על רקע הרצון לחדש את הדיונים על והסדרת מעמד תלמידי הישיבות בוועדת חוץ וביטחון, גורם חרדי בכיר, המעורב בשיחות על נוסח החוק, חושף את מאחורי הקלעים של טיוטת החוק.

לדברי הבכיר החרדי, נוסח החוק הנוכחי שעומד לדיון משמר את המצב הקיים ולא יביא ל נוספים בשנתיים הקרובות. לדבריו: "מתוך יעד ה-10.000 מתגייסים חרדים בשנתיים, צריכים לעמוד ביעד של 75% ומתוכם 10% לשירות לאומי. דהיינו שהסנקציות לא יופעלו אלא אם נעמוד בפחות מ-75% מהיעדים".

הבכיר ציין: "חוק הגיוס החדש הוא ניסיון לייצר נוסח שמה שהיה הוא שיהיה, נוסח שלכולם ברור שלא יעבור מבחן משפטי. החוק יגייס את את מספר המתגייסים הקיים היום, כשאין חוק, סביב ה 3,000 בשנה".

זו גם הסיבה שהבכיר החרדי מעריך - כאמור - שהחוק לא יעמוד במבחן בג"צ ונועד רק כדי להוכיח שנעשה מאמץ להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות: "החוק - בסבירות גבוה - לא יעבור ואם יעבור - לא יעמוד במבחן בג"צ. אטיאס ניסח חוק כדי להציג לרבנים הוכחות שנעשו פעולות אמיתיות להסדיר את המצב, אולי זה עוד יחזיר אותנו לממשלה, גם בלי חקיקה".

בסיום דבריו הדגיש הבכיר החרדי: "ייתכן שבמהלך הדיונים בוועדת חוץ וביטחון החוק יקבל תפנית דרמטית חדשה, כדוגמת הדרישה של היועצת המשפטית של הוועדה להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-7,500 ואז באמת נצטרך להביא עוד כאלף חמש חרדים נוספים לצה"ל כבר בשנה הראשונה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר