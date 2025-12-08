כיכר השבת
סיפור מרגש

לילד החרדי המיוחד היה חלום זמן רב; כך שר החינוך יואב קיש הגשים לו אותו

לילד המיוחד היה חלום זמן רב והוא - לפגוש את שר החינוך יואב קיש. לאחר שנוצרה הזדמנות טובה, השר הגיע למוסד הילד שם הוא נפגש איתו, חיבק ועודד אותו וקיבל ממנו עודה (חדשות חרדים)

שר החינוך עם הילדים במקום

שר החינוך יואב קיש, ביקר במוסדות סולם בירושלים, במהלך הביקור היה רגע מרגש, כאשר השר הגשים לאחד הילדים את החלום.

השר הגיע למוסד לציון 'יום שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות', ונפגש עם הצוות החינוכי במקום והילדים המיוחדים.

אך מאחורי הביקור היה אירוע מעניין. ל'כיכר השבת' נודע, כי מי שארגן את הסיור, הוא יו"ר הליכוד ב שלום אדרי, שהביא ניצחון גדול בבחירות בחודש האחרון, כאשר גרף מעל 80 אחוזי תמיכה ולמעלה מ-1,600 בוחרים הצביעו עבורו, מה שהפך אותו לאחד הפוקדים הגדולים של מפלגת הליכוד בכל הארץ.

אדרי הוא זה שהביא כאמור את שר החינוך, והוא נרתם להביא את שר החינוך לאחר ששמע את הסיפור המיוחד שעומד מאחורי הרצון שהוא יגיע.

אחד הילדים המתחנכים במוסד, היה לו חלום לפגוש את שר החינוך, במשך חודשים ארוכים, הוא סיפר לצוות החינוכי, כמה הוא כמה לפגוש את השר, השבוע כאמור נוצרה הזדמנות והילד נפגש עם השר.

שר החינוך עם הילד שרצה להיפגש איתו

כששר החינוך הגיע למוסד, הוא חילק לילדים מטבעות שוקולד והודה לצוותים על עבודתם הנעשית באהבה רבה למען הצלחת הילדים. 

בהמשך הסיור נכנס השר לשתי כיתות, שם שוחח עם הילדים ואף חיבק כמה מהפעוטות שהתרפקו עליו בחום רב.

השיא כאמור היה בעת הפגישה של השר עם הילד, כאשר הנער הגיש לו עוגה עם מכתב והשר חיבקו בחום.

