שר החינוך יואב קיש, ביקר במוסדות סולם בירושלים, במהלך הביקור היה רגע מרגש, כאשר השר הגשים לאחד הילדים את החלום.

השר הגיע למוסד לציון 'יום שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות', ונפגש עם הצוות החינוכי במקום והילדים המיוחדים.

אך מאחורי הביקור היה אירוע מעניין. ל'כיכר השבת' נודע, כי מי שארגן את הסיור, הוא יו"ר הליכוד בבית שמש שלום אדרי, שהביא ניצחון גדול בבחירות בחודש האחרון, כאשר גרף מעל 80 אחוזי תמיכה ולמעלה מ-1,600 בוחרים הצביעו עבורו, מה שהפך אותו לאחד הפוקדים הגדולים של מפלגת הליכוד בכל הארץ.

אדרי הוא זה שהביא כאמור את שר החינוך, והוא נרתם להביא את שר החינוך לאחר ששמע את הסיפור המיוחד שעומד מאחורי הרצון שהוא יגיע.

אחד הילדים המתחנכים במוסד, היה לו חלום לפגוש את שר החינוך, במשך חודשים ארוכים, הוא סיפר לצוות החינוכי, כמה הוא כמה לפגוש את השר, השבוע כאמור נוצרה הזדמנות והילד נפגש עם השר.