הגאון רבי יצחק בצרי עדכן הלילה (בין שבת לראשון) על מצבו של אביו, המקובל רבי דוד בצרי, ראש ישיבת 'השלום', המאושפז במצב קשה בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.
בפתח דבריו אמר הרב יצחק בצרי: "אנחנו נמצאים בכניסה לטיפול נמרץ, אני מבקש בכל לשון של בקשה, מכל הציבור, להעתיר בתפילה עבור אבי מורי המקובל הצדיק הרב דוד שלום בצרי בן ויקטוריה".
"אבא זקוק להרבה רחמים שמיים", הוסיף הבן: "הוא מורדם ומונשם והוא זקוק לתפילות שלכם".
רבי יצחק אמר בהתרגשות בסיום דבריו: "כל החיים אבא מתפלל עליכם, הוא דאג לכל עם ישראל, הסתגף ועשה צומות ותיקונים למען עם ישראל, ועכשיו הוא זקוק לכם, תרבו בתפילות לקיים בנו חכמי ישראל".
יצוין כי הבוקר, בשעה 11:00, תתקיים תפילת רבים לרפואת הרב ברחבת הכותל המערבי ולאחר מכן בשעה 13:00 תתקיים תפילת מנחה.
