לקיים בנו חכמי ישראל בנו של המקובל רבי דוד בצרי: אבא מורדם ומונשם, זקוק לתפילות שלכם המקובל רבי דוד בצרי מאושפז במחלקת טיפול נמרץ של 'הדסה' כשהוא מורדם ומונשם | בנו רבי יצחק פנה לציבור: "כל החיים הוא מתפלל על כל עם ישראל, הסתגף ועשה צומות, ועכשיו הוא זקוק לכם" (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 07:38