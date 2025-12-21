כיכר השבת
בנו של המקובל רבי דוד בצרי: אבא מורדם ומונשם, זקוק לתפילות שלכם

המקובל רבי דוד בצרי מאושפז במחלקת טיפול נמרץ של 'הדסה' כשהוא מורדם ומונשם | בנו רבי יצחק פנה לציבור: "כל החיים הוא מתפלל על כל עם ישראל, הסתגף ועשה צומות, ועכשיו הוא זקוק לכם" (חרדים)

המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

הגאון רבי יצחק בצרי עדכן הלילה (בין שבת לראשון) על מצבו של אביו, המקובל רבי דוד בצרי, ראש ישיבת 'השלום', המאושפז במצב קשה בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

בפתח דבריו אמר הרב יצחק בצרי: "אנחנו נמצאים בכניסה לטיפול נמרץ, אני מבקש בכל לשון של בקשה, מכל הציבור, להעתיר בתפילה עבור אבי מורי המקובל הצדיק הרב דוד שלום בצרי בן ויקטוריה".

"אבא זקוק להרבה רחמים שמיים", הוסיף הבן: "הוא מורדם ומונשם והוא זקוק לתפילות שלכם".

רבי יצחק אמר בהתרגשות בסיום דבריו: "כל החיים אבא מתפלל עליכם, הוא דאג לכל עם ישראל, הסתגף ועשה צומות ותיקונים למען עם ישראל, ועכשיו הוא זקוק לכם, תרבו בתפילות לקיים בנו חכמי ישראל".

יצוין כי הבוקר, בשעה 11:00, תתקיים תפילת רבים לרפואת הרב ברחבת הכותל המערבי ולאחר מכן בשעה 13:00 תתקיים תפילת מנחה.

תוכן שאסור לפספס:

1
רפואה שלמה . אל נא רפא נא לה
משה רבנו

