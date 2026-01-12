( צילום: גיל יערי, פלאש 90 )

בישראל נערכים גם לאפשרות קיצונית שבה האש מצד המשטר הרצחני בטהראן תופנה אל עבר ישראל. ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, פרסם מכתב לתושבים, בו קרא לשמור על שגרת חיים רגילה לצד היערכות לכל תרחיש.

במכתב לתושבי העיר נכתב: "לאור אי הבהירות במצב הבטחוני עקב מה שקורה במדינות הסובבות אותנו. כיהודים מאמינים בוטחים אנו בחסדי השי"ת שלא מסיר חסדו מעלינו בכל עת ובכל שעה. אנו ממשיכים בשגרת חיים רגילה ונערכים לכל תרחיש ע"פ הנחיות פיקוד העורף". עוד נכתב כי "העירייה תמשיך לעקוב באופן שוטף אחר המצב ותעדכן את הציבור אך ורק באמצעות הערוצים הרשמיים. אנו קוראים לציבור לנהוג באחריות, להימנע מהפצת מידע שאינו מוסמך, ולהישמע להנחיות הגורמים הרשמיים בלבד".

המכתב של ראש העיר

לסיום נכתב: "אנו מתפללים שיקויים בנו הנאמר בפרשתנו "והרביתי את אותתי ואת מופתי" ובסייעתא דשמיא נמשיך בשגרת חיים רגועה ללא הפתעות מתוך אמונה בבורא כל העולמים אוהב עמו ישראל".

זייברט הוא לא היחיד שהוציא מכתב לתושבים, כפי שדיווחנו, ראש עיריית פתח תקווה הודיע בפוסט בפייסבוק כי "קיימנו הערכת מצב עירונית ואנו נמצאים בקשר ישיר ושוטף עם גורמי הביטחון ופיקוד העורף. נכון לעכשיו, אין הנחיות מיוחדות לציבור והעיר פועלת כסדרה".

הוא הוסיף: "הנחיתי את מנהלי האגפים והצוותים העירוניים להיות בכוננות מלאה ולהיערך לכל תרחיש, על מנת לתת מענה מיידי ככל שיידרש. נמשיך לעדכן בכל שינוי. אנא הישמעו להנחיות הרשמיות בלבד".

גם כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, קיים הערכת מצב סביב איראן. בסיומה כתב לתושבים כי לפי שעה יש שגרה מלאה.

שאמה הכהן הוסיף: "בהצלחה לעם האיראני הנלחם לחזור להיות עם חופשי. יישר כח לנשיא טראמפ שבשונה מקודמיו לא ממצמץ.

"הרצון של השלטון באירן להסיט את האש הבוערת נגדו והסיכוי הממשי שטראמפ לא רק מאיים עלולים לשנות את הערכת המצב במהירות ואפילו בהפתעה. העיר מתורגלת וערוכה ונעדכן מיידית בכל שינוי במצב".