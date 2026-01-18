כוחות ביטחון מיוחדים ורעולי פנים פשטו הלילה (בין שבת לראשון), בליווי כוחות משטרה, על ביתו שו צעיר חרדי בעיר אלעד.

הכוחות ביצעו חיפוש בבית הצעיר ועצרו אותו כשהוא מלווה כוח המיוחד שהכניס אותו לרכב הביטחון ועצר אותו להמשך חקירה.

עשרות מפגינים הוזעקו למקום וסברו כי מדובר באנשי המשטרה הצבאית אך מהר מאוד התברר כי מדובר בגורמי ביטחון ובחשוד בעבירות ביטחון ולא בתלמיד ישיבה עריק. יצוין כי טרם ברור מה החשדות נגד הצעיר החרדי.

כזכור, לפני כשבועיים הותר לפרסום כי בפעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי וחוקרי היחידה לפשיעה חמורה במרחב שפלה במשטרת ישראל, נעצר תושב ראשון לציון, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים.

בחקירתו בשב"כ ובמשטרה עלה כי בחודשים האחרונים, עמד דמסאש בקשר עם גורמי מודיעין איראניים והתבקש בהנחייתם לבצע מגוון משימות אשר בתמורתן קיבל סכומי כסף שונים.

בשב"כ העריכו כי הערכה היא כי מדובר במשימות איסוף מודיעין מצד גורמים באיראן על מנת לקדם פגיעה בראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.