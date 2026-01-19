כיכר השבת
בני גנץ חושף: הפגישה בה החרדים הציעו לי לעמוד בראשות הממשלה | זו הסיבה שסירב

יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, חושף את הפגישה ביד מרדכי, בה הגיעו אליו נציגים חרדים והציעו לו לעמוד בראשות הממשלה בתמורה להסכמות על חוק הגיוס | הריאיון המלא, מחר ב'כיכר השבת' (חרדים)

צפו בדברים | הריאיון המלא, מחר ב'כיכר'

יו"ר 'כחול לבן', ח"כ , חושף את הפגישה ביד מרדכי, בה הגיעו אליו - בשנה האחרונה - נציגים חרדים והציעו לו לעמוד בראשות הממשלה בתמורה להסכמות על . הריאיון המלא, מחר ב'כיכר השבת'.

גנץ חשף במהלך הריאיון ל'כיכר השבת': "באו אלי מפלגות חרדיות להציע לי הצעה 'בוא נעשה שינוי בממשלה, אתה תוביל אבל בוא נראה שיהיה לנו עם מי לעבוד', אמרתי להם 'תחזרו לרב ותגידו לו שאני מבקש מתווה שירות כי אי אפשר בלי זה'".

בני גנץ הדגיש: "זה קרה בשנה האחרונה, היו פרסומים שחרדים הגיעו אלי ליד מרדכי, הם באו לוודא שיש עם מי לעבוד, אמרתי להם שאני לא מוכן בלי מתווה שירות".

כאמור, הריאיון המלא, מחר ב'כיכר השבת'

