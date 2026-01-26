בני משפחתו של החלל החטוף האחרון, רן גואילי הי"ד, פנו אמש (ראשון) לראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בבקשה לקבל את ברכתו להשבתו במהרה.

במכתב שהוגש לראש הישיבה נכתב: "כעת נערכים חיפושים אחר החלל החטוף האחרון שנשאר בעזה, משפחתו מבקשת שהרב יתפלל שימצאו אותו במהרה, שמו לתפילה רן בן יצחק".

ראש הישיבה השיב וכתב בכתב ידו: "השם יעזור שימצאו אותו במהרה".

כזכור, לאחר כינוס הקבינט המדיני ביטחוני אמש (ראשון) לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת תכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח לפתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד, ובפיקוח ישראלי מלא.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא".

על פי ההודעה, "פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים".

בהודעה הודגש כי "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח".

"מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס״ר רן גואילי ז״ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל", נכתב.