היום (ראשון) קיים כתב 'כיכר השבת' משה אריה, הדובר ערבית שוטפת, שיחה טלפונית עם אחד מתושבי עזה. המשוחח מעבר לקו לא ידע כי מדובר בישראלי.

בשיחה הזו התקשר כתב 'כיכר השבת' למשפחה מעזה שאיבדה את בנה בן ה-20, מוחמד מוסלם, והתחזה לאיש חמאס שמחזיק בו. ברגע שהעלה את האפשרות לגייס אותו לשורות הארגון כדי שיהיה 'שהיד', האב נכנס ללחץ עצום והתחנן: 'אל תגייס אותו, יש לו מוגבלות שכלית'. הוא חשף כי למרות גילו הכרונולוגי, מוחמד מתנהג וחושב כילד בן עשר, וכי המשפחה רק רוצה לחיות בשלום ושהבן יחזור הביתה בשלום

השיחה המלאה המתורגמת:

כתב כיכר השבת: שלום עליכם.

האב: עליכם השלום ורחמת אללה וברכתו.

כתב כיכר השבת: הגעתי למשפחתו של מוחמד מוסלם?

האב: נכון, כן. מי איתי?

כתב כיכר השבת: מוחמד נמצא אצלנו, הוא בריא ושלם.

האב: איפה? איפה הוא נמצא?

כתב כיכר השבת: הוא נמצא במטה הנהגת חמאס אצלנו בעזה, ליד אזור אל-מוואסי.

האב: אוקיי אחי, אנחנו גרים בזוואידה, ברחוב א-רשיד. אפשר לצלם לי אותו?

כתב כיכר השבת: הוא רוצה להתגייס לחמאס, הוא אמר שהוא רוצה להתגייס. יש לכם אישור? כלומר, אתם מסכימים?

האב: לא אחי, לא אחי! לבן שלי יש מוגבלות שכלית. לא, לא, לא, חס וחלילה. הבן שלי מוגבל.

כתב כיכר השבת: הוא רוצה להתגייס, הוא רוצה להיות "שהיד".

האב: לא אחי, לא! הוא עם מוגבלות שכלית, הוא לא יודע מה הוא מדבר. הוא יצא מדעתו. יש לו דוחות רפואיים שמעידים על זה, הרמה השכלית שלו היא רק של ילד בן עשר.

האב: מעבר לזה המוח שלו לא מתפתח אחרי גיל עשר, הוא ילד. הוא אדם מבוגר בגיל אבל המוח שלו הוא מוח של ילד.

כתב כיכר השבת: הוא אומר שהוא רוצה להתגייס ולהיות "שהיד", הוא רוצה לשחרר את כל פלסטין.

האב: אלוהים יברך אותך ואת הוריך ואת אמך, בבקשה אל תשחק לנו בעצבים. הבן שלי מוגבל שכלית.

האב: יש לו מסמכים רפואיים. הוא עבר במחסום של ישראל, הם צילמו אותו ולקחו לו טביעת אצבע, הם מכירים אותו. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא שייכים לשום ארגון.

כתב כיכר השבת: אבל ב-7 באוקטובר הוא היה שמח.

האב: הוא היה שמח וחילק בקלאוות. הוא אמר לי שהוא רוצה "אח פלסטיני", ככה הוא אמר לי (כי הוא לא מבין).

כתב כיכר השבת: תקשיב, בכל מקרה, אני משחרר אותו. אני אומר לו "לך הביתה מוחמד, לך". אני מביא אותו הביתה. אל תדאג.

האב: אני עקור (פליט) שנמצא בזוואידה.

כתב כיכר השבת: אתה באמת לא רוצה שהבן שלך יהיה חייל אצלנו בחמאס?

האב: אני לא רוצה שהבן שלי יהיה חייל בחמאס ולא אצל אף אחד אחר. הבן שלי מוגבל והשכל שלו מוגבל. הוא מדבר כל מה שעולה לו בראש ולא מפחד, הוא אומר מה שבלב שלו. המוח שלו הוא מוח של ילד, אין לו שנאה לאף אדם. אנחנו רק רוצים לחיות בשלום.

כתב כיכר השבת: אני מסדר לך את העניין. הבן שלך יחזור אליך תוך פחות מחצי שעה. יאללה מוחמד, צא לבית שלך.

האב: שאלוהים ייתן לך בריאות, הלוואי שתהיה מבסוט כל חייך. שאלוהים ישמור על אמך וישמור על כל אהוביך.

כתב כיכר השבת: יאללה ביי.