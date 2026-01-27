הכנסיה הרוסית שנבנתה על שטח בית העלמין ( צילום: מתוך סרטו של שרגא שמידלר שגרם לפולמוס )

בימים האחרונים סוערות הרוחות בקרב הציבור החרדי והדתי לאומי כאחד, בדבר מה שנטען לביזוי קברי תנאים ואמוראים בעיה"ק יפו.

היוטיובר מדריך הטיולים שרגא שמידלר פרסם סרטון תיעודי שבו הוא מציג טענות לפיהן מתחת לגן הבוטני ביפו העתיקה נמצאים שרידיו של בית עלמין יהודי קדום.

פאב תל אביבי בלב בית הקברות היהודי בו קבורים חכמי המשנה והגמרא ביפו העתיקה ( סרטו של שרגא שמידלר שגרם לפולמוס )

שמידלר טוען כי במקום קבורים עשרות תנאים ואמוראים, וכי המצבות שהתגלו באתר נמצאות כיום במחסני מוזיאונים ואינן נגישות לציבור. חשש דאורייתא: אלפי ק"ג של בשר טרפה הופצו לשווקים; אלו מוצרי ה"אסאדו" שחובה להוציא מהבית חזקי שטרן | 14:19 לפי שמידלר, ארכיאולוגים אירופאים שחפרו באזור במאה ה-19 גילו מאות מצבות יהודיות עתיקות והעבירו אותן למוזיאונים באירופה. חלק מהמצבות הוחזרו לישראל ומאוחסנות במוזיאון העתיקות ביפו. שמידלר טוען כי כאשר ניסה לצפות במצבות, נאמר לו שהמחלקה הארכיאולוגית סגורה והמצבות שמורות במחסן שאינו פתוח למבקרים. שמידלר מציין כי השטח שבו לכאורה נמצא בית העלמין אינו מסומן, ובו פועלים כיום כנסייה רוסית, גן משחקים, בית קפה ועמדות כושר ציבוריות. ארגון "אתרא קדישא" הגיב לטענות והבהיר כי הטענות בדבר קבורת תנאים ואמוראים באתר אינן מדויקות, וכי אין ביזוי עצמות תנאים ביפו. הארגון לא התייחס לטענות הנוספות בדבר ביזוי קדושת המקום.

גן השעשועים מעל בית הקברות ( צילום: מתוך סרטו של שרגא שמידלר שגרם לפולמוס )

לפני מספר חודשים פרסמנו את מחקרו של דיויד שפירו בדבר מצבה עתיקה שנמצאה בבית הקברות היהודי של יפו. על המצבה חקוקה כתובת ארמית: "הדא קבורתא דיודן ברה דרבי טרפון בירבי נוח נפש זיכרונו לברכה שלום".

החוקרים זיהו את הקבור כאמורא ר' יודן בר טרפון, המוזכר באמרה בודדה בתלמוד הירושלמי.

המצבה מתוארכת למאה הרביעית או החמישית לספירה. כיום המצבה המקורית מצויה במוזיאון אוניברסיטת אוסלו שבנורווגיה, לאחר שנמכרה על ידי אספן העתיקות פלטון פון אוסטינוף.

תגובת עיריית תל אביב-יפו: "הטענות שהועלו בפנייתכם מפתיעות, ובמיוחד הרושם שנוצר כאילו עבודות הפיתוח במתחם גורמות לפגיעה באתר קבורה עתיק. טענות אלו אינן נכונות כלל ועיקר, והעובדות הן שהעבודות מתבצעות בתיאום מלא ובפיקוח צמוד של רשות העתיקות ושל כלל הגורמים המקצועיים המוסמכים, ובהם גם חברת "אתרא קדישא". כל עבודות הפיתוח מבוצעות ברגישות מרבית ותוך שמירה קפדנית על מערות הקבורה ועל כל השרידים הארכיאולוגיים וההיסטוריים המצויים במקום, ללא כל פגיעה בערכי המורשת או בהיסטוריה של האתר.

"זאת ועוד, בניגוד מוחלט לנטען, לא מפונות מהשטח ערימות עפר ולא הוצא מהמתחם אפילו גרגר עפר אחד. העפר מוזז ומופרד בזהירות בתוך גבולות האתר בלבד, לצורך מילוי ומחזור פנימי, ורק תחת פיקוח מקצועי של מפקח מטעם רשות העתיקות".

מסגן ראש העיר חיים גורן מסיעת מאמינים בתל אביב (סיעה דתית חרדית משותפת, ציונות דתית ויהדות התורה) נמסר: "טוב עשה שרגא שמידלר שפרסם את ההיסטוריה היהודית העתיקה ביפו, ואת סיפור בית העלמין בו נקברו גדולי האומה תנאים ואמוראים.

"יחד עם זאת יש להבהיר שכלל העבודות שנעשות במקום מטעם העירייה, נעשות בתיאום מלא ובפיקוח הדוק של רשות העתיקות וארגון אתרא קדישא ואין שום חשש של ביזוי קברי יהודים.

"כמו כן אוסיף כי אנו מובילים כעת מיזם להנגשת שרידי בית העלמין ומערות הקבורה למבקרים, תוך העלאת המודעות לסיפור המרתק והחשוב של המקום".

תגובת החוקר שרגא שמידלר: שמידלר מסר כי פנו אליו הרב אהרן צרפתי ור' אברהם בוחבוט תושבי יפו עם טענות בדבר העדר פיקוח של אתרא קדישא באתר.

לפי עדות בוחבוט, הוא עובר במקום פעמיים ביום ומעולם לא ראה מפקח של אתרא קדישא, למרות שמצא עצמות אדם רבות בשטח החפירות. כאשר פנה לנציג של אתרא קדישא שישב ברכב מרוחק מהאתר, הובטח לו שיטפל בנושא - אך לאחר ארבעה חודשים לא קיבל תשובה.

שמידלר העביר את הנושא לשר המורשת, שאמר כי הוא מאמין לעדות בוחבוט והוא נוכח בעצמו בהתנהלות דומה של אתרא קדישא במקרים אחרים.

לדבריו, "ככל הנראה אתרא קדישא גובים תשלום גבוה עבור פיקוח ואישורים מהיזמים אך בפועל עולות טענות מהשטח שפיקוח זה אינו מתבצע כיאות או שאינו מתבצע כלל".

'אתרא קדישא' בתגובה לטענות הללו: "שקר וכזב, לא היה ולא נברא".

לגבי הטענה שאין ביזוי קברי יהודים במקום, שמידלר שואל: "האם פתיחת פאב תל אביבי המוכר אוכל לא כשר ופתוח בשבתות וחגים בלב בית עלמין יהודי איננו ביזוי? במקום יש כנסייה נוצרית, גן שעשועים, מתקני כושר ופינות רבות לכלבים לעשיית הצרכים - אך אין אפילו שלט עם מידע על קדושת המקום או שפונה להתפלל על קברי הצדיקים".