הגר"ד לנדו: בפרט בימי הבחרות - לנצל את הזמנים לשקוד על התורה

ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, מסר אמש (שלישי) שיעור ודברי חיזוק בישיבת 'אור אלחנן' בירושלים וקרא לתלמידי הישיבה לשקוד בלימוד התורה בפרט בימי הבחירות: "הקב"ה יעזור שבזכות לימוד התורה נזכה להינצל מכל הצרות מבית ומחוץ".

"אומר ברשות ראשי הישיבה שליט"א כמה דברים בענייני דיומא. דברים ידועים אבל גם דברים ידועים צריך לומר", פתה הגר"ד לנדו את דבריו.

"כולנו יודעים שלימוד התורה הוא הדבר הכי חשוב בעולם, שום דבר לא דוחה תלמוד תורה, כמו שהתנא אומר 'ותלמוד תורה כנגד כולם'. אבל חובתנו לחיות את האמת הזו, שאין מעלה כמעלת לימוד התורה, להבין שזה הדבר הכי חשוב מכל הבחינות, ולנצל את כל הזמנים, בפרט בימי הבחרות, לשקוד על התורה, ולנצל את כל כוחותינו ללמוד את התורה בשקיעות בלימודה".

"לא מקופיא", הוסיף ראש הישיבה: "להיות שקוע בלימוד של התורה ובהבנה של התורה, כך ורק כך נזכה לחיים מרוממים, חיים מאושרים עם תחושת סיפוק אמיתית, מי שחי חיי תורה באמת, לא חסר לו שום דבר בעולם".

בסיום דבריו הוסיף הגר"ד: "אני רוצה לברך את ראשי הישיבה שליט"א שירבה גבולם בתלמידים הגונים, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה. הקב"ה יעזור שבזכות לימוד התורה נזכה להינצל מכל הצרות מבית ומחוץ, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן".