במהלך דיון סוער שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת החוץ והביטחון בנושא חוק הגיוס, נשא אליהו פינחס צמח – נציג ארגון “מצוינים בישראל”, המייצג פצועי צה״ל דתיים וחרדים – דברים חריפים ויוצאי דופן על ההיעלמות המוחלטת של פצועי צה״ל החרדים מהשיח הציבורי והחקיקתי.

“אני שומע דיונים, רואה כותרות, עוקב אחרי החוק הזה מכל כיוון – אבל יש דבר אחד שלא שמעתי אפילו פעם אחת:

פצועים.

לא בחוק, לא בדיונים, לא במשפט אחד. כאילו הם לא קיימים”.

צמח הצביע על אבסורד חריף במיוחד:

המדינה יודעת לפרטי־פרטים היכן למד כל נער חרדי בגיל 14, לאיזה מוסד עבר בגיל 15, מה הוא אוכל, איזו כשרות הוא שומר אבל כשאותו נער מתגייס, נפצע, ונשבר המדינה אפילו לא מוכנה לדעת כמה כאלה יש.

“אפילו לספור אותנו הם לא מוכנים. עזוב שיקום, עזוב טיפול עצם הידיעה שאנחנו קיימים, גם זה יותר מדי בשביל המערכת”, אמר צמח בכאב.

לדבריו, לא מדובר בכשל טכני אלא בהפקרה מערכתית עמוקה, עם השלכות קשות: פצועים נותרים ללא מענה, משפחות קורסות, ואין שום מסלול שיקום מותאם לציבור החרדי.

צמח תיאר את המציאות בשטח מציאות שלא נאמרת בכנסת:

• קבוצות טיפוליות מעורבות – ללא אפשרות השתלבות.

• בתי לוחם ללא התאמה לציבור שומר תורה ומצוות.

חדרי כושר, פעילויות שיקום, משלחות לחו״ל – הכול מעורב.

• אין מסלול שיקום ברור לפצוע החרדי ולמשפחתו.

• אין בתים מאזנים, אין בתי מעבר מותאמים, אין כתובת.

“אין להם שיקום. פשוט אין. ואז באים ודורשים: עוד גיוס, עוד יעדים, עוד מספרים. בלי לעצור רגע ולשאול –מה יהיה על מי שכבר נפצע? ומה יהיה על מי שיתגייס עכשיו וייפצע?”

"איך אפשר לדרוש עוד גיוס מהציבור החרדי, כאשר מי שכבר נשא בנטל ונפצע נמחק לחלוטין מהשיח?"

בשיחה עם 'כיכר השבת' לאחר הדיון בוועדה אמר החייל החרדי: "לפני שמדברים על מכסות, יעדים ומספרי גיוס חייבים לדבר על שיקום. על אחריות. ועל העתיד של הפצועים החרדים ששילמו ועוד ישלמו לצערנו את המחיר הכבד."

צפו בסרטון המלא מדבריו בוועדת החוץ והביטחון.