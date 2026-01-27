כיכר השבת
על חומתייך בני ברק

צפו בתיעוד; כשרבני העיר בני ברק יצאו לטיול עם קלנועית סביב שטח הפארק

רבני בני ברק, הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, סיירו רכובים על קלנועית במרחבי הפארק החדש בצפון בני ברק כדי לקבוע את תוואי העירוב • הרבנים מתריעים מפני מכשול חמור ואיסור טלטול גמור בשימוש בגשר המקשר למתחם הסופרים: "סכנה בטיחותית והלכתית" • כל הפרטים מהסיור המקצועי ותיעוד (חרדים)

רבני בני ברק בסיור בפארק הענק בצפון העיר להקמת קו עירוב שבת (צילום: שוקי לרר - אלעזר פיינשטיין)

תכונה רבה והתרגשות בקרב תושבי והחסידות בני ברק, ובפרט בקרב תושבי שכונת "מתחם הסופרים" והצפון המתפתח, עם ביקורם המקצועי של רבני העיר בשטח הפארק החדש ההולך ונבנה בפאתי העיר.

רבני העיר בני ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, יצאו לסיור שטח מקצועי כדי לעמוד מקרוב על התקדמות עבודות הפארק הגדול המוקם מאחורי שכונת הסופרים. אל הרבנים התלוו המפקח ההלכתי הרב יוסף צבי בינט, אחראי העירוב הרב שמואל כהנא, וצמרת הנהלת ה"חברה הכלכלית" בראשות המנכ"ל שלמה פולק והסמנכ"ל אריה פומרנץ.

במהלך הסיור הציגו מנהלי החברה הכלכלית את התוכניות המפורטות של הפארק המשתרע על שטחים נרחבים. הרבנים בחנו בקפידה את תוואי השטח המורכב והורו על המיקומים המדויקים להצבת עמודי העירוב וסידור 'צורת הפתח' כדת וכדין, במטרה לאפשר להמוני בית ישראל ליהנות מהמתחם בשבתות ללא חשש מכשול.

דרמה נרשמה בסיום הסיור, כאשר הגיעו הרבנים אל הגשר החדש המחבר בין מתחם הסופרים למרכז העיר. לאחר בחינה ממושכת של המעבר המקשר, יצאו הרבנים בקריאה נרגשת ומהדהדת אל הציבור:

"חובה להתריע כי נכון לעת הזו, הגשר מהווה סכנה של ממש – הן מהבחינה הבטיחותית והן מהבחינה ההלכתית. נכון לעכשיו, אין עירוב שבת המאפשר טלטול על הגשר, וכל העובר בו בשבת קודש נכשל חלילה באיסור טלטול גמור!"

הרבנים הורו לגורמי המקצוע לפעול במהירות להסדרת המפגעים וסידור העירוב, אך הדגישו כי עד להודעה רשמית חדשה, על הציבור להישמר ולהימנע משימוש בגשר בימי השבת, ואף בימי החול בשל היבטי בטיחות.

הסיור הסתיים בתחושת שליחות, תוך הידוק שיתוף הפעולה בין גדולי ההלכה לדרגי הביצוע, כדי להבטיח שגם האזורים החדשים בעיר יתנהלו תחת גדרי הקדושה והצניעות כראוי לעיר התורה.

1
אשרינו
חיים

