ראש הישיבה בצרפת - צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO ראש הישיבה בצרפת | צילום: צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO 10 10 0:00 / 0:33 ראש הישיבה בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

בשל פתיחת מבצע שאגת הארי, שהיה לקראת סוף זמן חורף, בחורי ישיבות רבים מצרפת בפרט ומאירופה וארה"ב בכלל, נתקעו בארץ מבלי יכולת לחזור לחיק המשפחה. לבחורים הצרפתיים אורגנה טיסת חילוץ, כאשר מי שהצטרף אליהם, הוא חבר המועצת הוותיק וראש ישיבת חברון גבעת מרדכי הגאון רבי דוד כהן.

מבצע החילוץ הלוגיסטי והמורכב של ״איחוד בני הישיבות״, שכלל חציית גבולות באישון לילה וטיסות מיוחדות ממצרים, הפך למסע של חיזוק לקראת "זמן קיץ" הבעל"ט.

הגר"ד כהן בצרפת - צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO הגר"ד כהן בצרפת | צילום: צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO 10 10 0:00 / 0:10 הגר"ד כהן בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

עם נחיתתם בצרפת, שמו מאות הבחורים את פעמיהם ישירות אל עבר רכס האלפים הצרפתים. שם, במתחם ענק שהוכשר מבעוד מועד על ידי הנהלת האיחוד בראשות הרב יהודה וייספיש, הוקמה ״ישיבת המשך הזמן״. הדי הפיצוצים מארץ ישראל התחלפו בקול התורה שהדהד ברמה, כאשר הבחורים שקעו בלימוד רציף ובהתמדה, כהמשך ישיר לסדרי הישיבה. ההתרגשות הגיעה לשיאה לקראת שבת קודש, עם הגעתו של נשיא האיחוד, חבר המועצת, הגאון רבי דוד כהן. ראש הישיבה, שטרח והגיע במיוחד מישראל חרף המצב הביטחוני המורכב כדי לשהות במחיצת התלמידים, התקבל בשירה אדירה של "ימים על ימי מלך תוסיף" שהרעידה את כותלי המתחם. במהלך השבת חוו התלמידים שעות של קורת רוח והתעלות. רגעי השיא נרשמו בעת משא החיזוק המרכזי שמסר הגר"ד כהן. בדבריו, עמד ראש הישיבה על זכותם העצומה של בני התורה בני התפוצות, שעוזבים את ביתם ומשפחתם ומוסרים את נפשם על לימוד התורה בארץ ישראל גם בימים של סערה ומלחמה.

הגר"ד כהן בצרפת - צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO הגר"ד כהן בצרפת | צילום: צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO 10 10 0:00 / 0:11 הגר"ד כהן בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

ראש הישיבה הדגיש כי קול התורה שלהם הוא המגן האמיתי על עם ישראל, וכי דווקא מתוך הקושי והטלטלה של הדרך, נבנית קומה רוחנית חדשה ומוצקה לקראת המשך עלייתם בתורה וביראה.

השבת ההיסטורית והמרוממת עתידה להיחתם היום באירוע ענק, בו ישתתפו שורת רבנים, אישי ציבור וראשי קהילות מצרפת כולה. המעמד חתם לא רק את "מבצע החילוץ" חסר התקדים, אלא בעיקר הווה את יריית הפתיחה לפעילות "איחוד בני הישיבות" בצרפת.

בני הישיבות בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

בני הישיבות בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

בני הישיבות בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )

בני הישיבות בצרפת ( צילום: נתן אלקובי NYE PHOTO )