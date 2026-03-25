החוק להסדרת הילולת הרשב"י במירון - אושר בוועדה

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית) אישרה היום (רביעי) פה אחד את הצעת החוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ו–2026. החוק יובא כעת למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

ח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי אמר כי "היומיים האחרונים היו גדושים בירי בלתי פוסק לאזור צפת והצפון. הצעת החוק לוקחת בחשבון את האפשרות של המשך מתיחות ביטחונית. יכול להיות שבזמן ההילולה בל"ג בעומר אנחנו נמשיך להיות בזמן של מתיחות ביטחונית ואנחנו עשינו את ההתאמות הנדרשות".

החוק כולל מספר חידושים מהותיים לעומת שנים קודמות. בסעיף 8 נקבע כי במצב מיוחד בעורף, ראש פיקוד העורף יוכל לקבוע הוראות בנוגע לסגירת שטחים במתחם מירון והגבלת מספר השוהים. במקרים קיצוניים, יוכל אף לקבוע כי לא יתקיים האירוע.

החוק קובע כי השר יוכל לתת היתרי כניסה ושהייה מיוחדים במספר שייקבע, תוך הקפדה על עקרונות של ייצוג שוויוני לקהלים שלהם קשר ייחודי רב שנים להילולת רבי שמעון בר יוחאי. כמו כן, יובטח ייצוג לנשים ולנציג מקרב כל משפחה שנספה באסון הילולת מירון בשנת התשפ"א.

בנושא הנגישות, הוחלט להשאיר את הדרישה לחוות דעת של מורשה נגישות מבנים בלבד, ולא להוסיף דרישה לנגישות שירות. החוק קובע גם הגבלות על מי שיוכל למלא תפקיד מרכזי באירוע.

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, האחראי על הילולת רשב"י במירון לשנת התשפ"ו, אמר: "אני מברך את יושב ראש הוועדה חבריי ח״כ צביקה פוגל וח״כ הרב מאיר פרוש על אישור הצעת חוק הילולת הרשב״י, ומודה למנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל שימי אלבוים ולכל גורמי המקצוע העוסקים במלאכת הקודש. החוק יסייע לנו בעזרת ה׳ לקיים הילולה בטוחה ושמחה למען עם ישראל".

ח"כ מאיר פרוש אמר בתגובה כי ​"אני מברך את השר שלמה קרעי, את יו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל ואת יתר העוסקים במלאכה ובראשם מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל וצוות המשרד שגיבש את החוק – על אישור הצעת החוק להסדרת אירועי הילולת רשב"י במירון תשפ"ו בוועדה לביטחון לאומי. מדובר בשלב חשוב ומרכזי בתהליך ההיערכות להילולא. אני נושא תפילה כי בעז"ה המצב הביטחוני יאפשר את קיום ההילולא בשמחה ובבטחה, בהתאם למתווה המוצלח שהתקיים בסייעתא דשמיא בשנים האחרונות. יהי רצון שזכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א תגן עלינו ועל כל ישראל".