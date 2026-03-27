יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי לשבת הגדול: לקום, להשתחרר ולצאת למרחב | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': פסח איננו רק תאריך בלוח השנה, אלא שעת חסד שבה נפרץ לעולם אור של אהבה, התגלות של מלך מלכי המלכים, הנוטה יד אל האדם ומעיר בו כוח חדש של יציאת מצרים אישית | יציאת מצרים איננה רק זיכרון היסטורי, אלא קריאה עכשווית לכל יהודי לקום ולהשתחרר מכבלי הבינוניות, מדרך הפשרה, מההרגל האפור של לחיות מחר את אתמול. פשוט לצאת מהמיצר למרחב בכל תחומי החיים | ובתוך אור הסדר, מי שמעז לקום ולצאת, מגלה שהקב״ה מקדים לו דרך ומלווה אותו בנאמנות במסעו אל מימוש הייעוד שלו בעולם (יהדות)

