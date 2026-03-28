"שערי בתי הדין נפתחים מחדש"

הראשון לציון לאחר אישור חוק בתי הדין: "מחזירים את משפט התורה למקומו" | צפו

הראשון לציון הגר"ד יוסף התייחס לאישור החוק המעניק לדיינים סמכות לדון גם בדיני ממונות: "תיקון עוול של עשרים שנה; חילול השם נורא בא אל קיצו. אני קורא לציבור: אל תלכו לערכאות, שערי בתי הדין פתוחים בפניכם" (חרדים)

צפו בדברים של הראשון לציון

, הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי ונשיא בית הדין הגדול, התייחס בשיעורו השבועי הערב (מוצאי שבת קודש) בסיפוק רב לאישורו הסופי של "חוק הבוררות", המעניק לבתי הדין הרבניים סמכות חוקית לדון גם בדיני ממונות כבוררים מוסכמים.

בדבריו, פירט הראשון לציון את השתלשלות האירועים שהובילה לדחיקת משפט התורה בעשורים האחרונים, ותקף בחריפות את החלטות בג"ץ שביטלו את סמכות בתי הדין "ללא הסבר חוקי".

"עוול נורא וחסר הסבר", פתח הראשון לציון את דבריו: "במשך 60 שנה הייתה לבתי הדין סמכות לדון בהסכמת הצדדים. פתאום, לפני 20 שנה, באו שלושה שופטים בבית המשפט העליון והחליטו שאין סמכות. למה? ככה. לא השתנה החוק, לא נכתב שום דבר, פתאום הם קובעים שאין סמכות. זה פשוט עוול נורא".

נשיא בית הדין הוסיף כי המערכת אף החמירה ואסרה על דיינים רשמיים לעסוק בדיני ממונות בהתנדבות בשעות אחר הצהריים: "יצאה הוראה שאפילו בהתנדבות, כל דיין רשמי אסור לו להיות דיין בדיני ממונות. למה? ככה. זה היה חילול השם נורא שבמדינה שלנו מכריחים אותנו ללכת לערכאות".

הרב הראשי הרחיב על המקצועיות ההלכתית "כל דיין בבתי הדין של הרבנות צריך ללמוד 10 שנים יומם ולילה 'חושן משפט' כדי לדעת את החומר. הדיינים המצוינים ביותר נמצאים בבתי הדין שלנו. היום, כשהולכים לבתי דין פרטיים, אם הפסק לא מוצא חן בעיני אחד הצדדים – הוא רץ לבית המשפט ומבטל אותו בטענה שהפסק נכון לפי התורה אך לא לפי חוק המדינה. היום, עם אישור החוק, לסמכות בתי הדין יש תוקף מלא".

בדבריו, עמד הגר"ד יוסף על החומרה ההלכתית של פנייה ל"ערכאות", דבר המוגדר כ"הרמת יד בתורת משה": "מדובר פה בהעמדת הדת על תילה. אנחנו מאמינים בתורה ולא בחוקים שלהם. חז"ל אומרים שבית המקדש הראשון חרב בגלל שופטים שלא דנו לפי התורה. אנחנו רוצים להציל את עם ישראל שלא יחרב היישוב כאן, חס ושלום".

לדברי הרב הראשי: "אפילו בהוצאה לפועל יש איסור חמור לקנות מהוצאה לפועל כי הם פוסקים קדימה לא על פי ההלכה ויש בזה גזל גמור".

בסיום דבריו, הודה הראשל"צ לחברי הכנסת שפעלו בנושא וקרא לציבור לדון לפי משפט התורה: "אני קורא לכל יהודי שומר תורה ומצוות: אל תלכו אחרי בתי משפט, אל תלכו לערכאות. 'אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים'. שערי בתי הדין ייפתחו, ואנחנו נעשה את הכל כדת וכדין. אני אשב עם ראשי אבות בתי הדין ונגבש תוכנית מפורטת ליישום החוק".

הגר"ד חתם בברכה: "שיתקיים בנו 'השיבה שופטייך כבראשונה'. דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בשם השם נעשה ונצליח".

אישרנו שזכינו, סוף סוף מנהיג לדור שסבל כבר כמה שנים מנהיגים עיזים עיוורות
ספרדי
חזק וברוך!
נון
תודה לה'. הייתי רוצה לדעת מי הם בדיוק חברי הכנסת
ראובן
אולי מוזר, אבל זה ממש לא רק החרדים. מי שדחף את זה הרבה היו דווקא רבנים סרוגים, שבגלל ההשקפה שלהם על אתחלתא דגאולה וכו' רוצים שהמדינה הזו תתנהל על פי התורה.
יעקב
אשרינו שיש לנו ראשון לציון כמו הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א איזה שמחה .
דוד
אם כל הכבוד את הבעייה צריך לפטור מהשורש בגץ פסל ובגצ תמיד יכול לפסול החגיגה צריכה להיות אחרי הרפורמה
רפורמה משפטית
הדיינים לא עושים כלום. לצערינו רק בתי משפט
מאיר

