כך פתרו את הדרמה במבואות בית לחם: בשבוע שעבר הגיעו נציגי פיקוד העורף ומשטרת ישראל למתחם קבר רחל אמנו, במטרה להביא לסגירתו המיידית של האתר, הנקודה היחידה ששמרה על רצף תפילה ולימוד לאורך כל חודשי המלחמה.

מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי", אתר ציונה הקדוש של רחל אמנו היה המקום היחיד שנותר פתוח מסביב לשעון, 24 שעות ביממה, כשהוא מהווה מוקד עלייה לרגל לאלפי מתפללים שביקשו לשפוך שיח בעת הצרה. אלא שהנחיות הביטחון המחמירות הובילו להחלטה על סגירה גורפת בשל היעדר מיגון מספק במקום.

מנכ"ל האתר, ר' אייל עטיה, שמוביל את המקום במסירות נפש מתחילת המערכה, סירב להשלים עם רוע הגזירה. עטיה נלחם בכל כוחו מול גורמי הביטחון כדי למנוע את הפסקת קול התורה והתפילה מהמקום הקדוש, כשהוא מדגיש את החשיבות הרוחנית של רציפות התפילה דווקא בימים אלו.

ל'כיכר השבת' נודע כי אל המערכה נרתם מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. בתוך פחות מ-48 שעות של מרתון שיחות ולחצים מול הדרגים הרלוונטיים, הצליח אבידן להביא לפתרון לוגיסטי מהיר, שתי מיגוניות תקניות הובלו למתחם והוצבו לטובת ציבור המתפללים.

בעקבות הצבת המיגוניות, נערכת כעת הנהלת האתר לפתיחה מסודרת ותקנית בהתאם להנחיות פיקוד העורף. בשלב זה, הכניסה למתחם תוגבל ל-100 איש בו זמנית, על מנת להבטיח את שלומם של הפוקדים את ציון אמא רחל.