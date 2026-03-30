מתחת לרדאר של האופוזיציה

המהלך הדרמטי שסלל את הדרך לאישור התקציב החרדי | מאחורי הקלעים

כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה

ח"כ מקלב והשר סמוטריץ', בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מאחורי אישור תקציב המדינה הלילה (שני) בכנסת, עומד מהלך פוליטי מתוכנן היטב שהחל כבר בסוף השבוע האחרון. ל'כיכר השבת' נודע כי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, יחד עם ראשי הסיעות החרדיות - ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה וח"כ ינון אזולאי מ - הובילו תרגיל שהצליח לנטרל את התנגדות האופוזיציה בשלבי המפתח.

המהלך יצא לדרך ביום חמישי האחרון תוך תיאום הדוק עם ראשי המפלגות החרדיות ו ושר האוצר . בלשכות ראשי הסיעות החרדיות ובקואליציה נערך דיון משפטי מעמיק, שמטרתו הייתה לבחון האם הגשת הסתייגויות במבנה מסוים תעמוד במבחן בג"ץ. החשש בקואליציה היה מפני עתירות שיעכבו את יישום התקציב, ולכן נדרש אישור משפטי דקדקני לכל סעיף.

בשל הבדיקות המשפטיות המורכבות, נדחה זמן הגשת ההסתייגויות ביום חמישי שוב ושוב. רק בשעות הערב המאוחרות, כאשר מרבית חברי האופוזיציה כבר לא שהו במשכן הכנסת ולא עקבו אחר השינויים בלוחות הזמנים, הוגשו ההסתייגויות באופן רשמי.

במהלך סוף השבוע התמונה המשפטית התבהרה יותר, חוות הדעת שקיבלו חברי הכנסת הייתה חיובית אך עם כוכבית - התעקשות יו"ר ש"ס דרעי להכניס את כל התקציבים כולל תקציבי הרווחה ועוד להסתייגויות עלולה לסכן את המהלך, אך הסיעות החרדיות החליטו להמשיך בתוכנית המקורית כאשר הכל נשאר בסודיות מוחלטת.

אמש, בשעות הבוקר של יום ראשון, נמשכו המאמצים בלשכות חברי הכנסת ה. יחד עם מנהלי הסיעות של ש"ס ויהדות התורה, נערכו בדיקות קפדניות כדי לוודא שכל המהלכים הפרוצדורליים שבוצעו בחמישי בלילה תקינים מבחינת תקנון הכנסת.

המטרה הייתה למנוע כל אפשרות לטענה על פגם בהליך מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת או מצד חברי האופוזיציה במהלך הדיונים המרתוניים הערב.

הבוקר התברר כי המהלך נחל הצלחה מלאה. האופוזיציה, שלא זיהתה בזמן את חלון הזדמנויות שהיה פתוח ביום חמישי בלילה, מצאה את עצמה מול רשימת הסתייגויות מגובשת ו"חסינת בג"ץ", מה שאפשר לקואליציה להעביר את סעיפי התקציב המרכזיים ללא תקלות בלתי צפויות.

בסביבת הקואליציה מציינים בסיפוק כי התיאום ההדוק בין ח"כ אופיר כץ לבין ח"כ מקלב ואזולאי, הוא שהכריע את המערכה הפרלמנטרית המורכבת.

6
אבל מיותר...בגץ בשלטון השמאל לא יאשר
יפה
5
צוחקים עלינו. זה לא עובר בגצ. ודרעי יודע את זה. ולמרות זאת הוא המשיך לתת יד לקואליציה הזו שאין בה חוק גיוס ויש בה קיצוצים מעונות יום וישיבות. דרעי ניזכור את זה בקלפי נקודה.
יורם
4
זה לא מבייש הגזל הזה?
אמסלם
3
האירוניה היא ששקל מזה לא עומד לעבור בפועל וכולם יודעים את זה, העיקר לח"כים יש "הישג" לנופף בו כדי לכסות על שלוש שנות שפל חסר תקדים שהם לא נדרשים להגיש עליו דין וחשבון או אפילו להתנצל. העיקר את השנאה והזעם של החילונים השגנו. שקל מהכסף לא נראה בפועל. כל הכבוד, באמת הישג מרשים
גדי
2
חברי הקוהליציה כרוצים יכולים
חיים
1
כל הכבוד לחכי"ם החרדים
אפשטיין חרדק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

