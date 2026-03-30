מאחורי אישור תקציב המדינה הלילה (שני) בכנסת, עומד מהלך פוליטי מתוכנן היטב שהחל כבר בסוף השבוע האחרון. ל'כיכר השבת' נודע כי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, יחד עם ראשי הסיעות החרדיות - ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה וח"כ ינון אזולאי מש"ס - הובילו תרגיל שהצליח לנטרל את התנגדות האופוזיציה בשלבי המפתח.

המהלך יצא לדרך ביום חמישי האחרון תוך תיאום הדוק עם ראשי המפלגות החרדיות אריה דרעי ומשה גפני ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בלשכות ראשי הסיעות החרדיות ובקואליציה נערך דיון משפטי מעמיק, שמטרתו הייתה לבחון האם הגשת הסתייגויות במבנה מסוים תעמוד במבחן בג"ץ. החשש בקואליציה היה מפני עתירות שיעכבו את יישום התקציב, ולכן נדרש אישור משפטי דקדקני לכל סעיף.

בשל הבדיקות המשפטיות המורכבות, נדחה זמן הגשת ההסתייגויות ביום חמישי שוב ושוב. רק בשעות הערב המאוחרות, כאשר מרבית חברי האופוזיציה כבר לא שהו במשכן הכנסת ולא עקבו אחר השינויים בלוחות הזמנים, הוגשו ההסתייגויות באופן רשמי.

במהלך סוף השבוע התמונה המשפטית התבהרה יותר, חוות הדעת שקיבלו חברי הכנסת הייתה חיובית אך עם כוכבית - התעקשות יו"ר ש"ס דרעי להכניס את כל התקציבים כולל תקציבי הרווחה ועוד להסתייגויות עלולה לסכן את המהלך, אך הסיעות החרדיות החליטו להמשיך בתוכנית המקורית כאשר הכל נשאר בסודיות מוחלטת.

אמש, בשעות הבוקר של יום ראשון, נמשכו המאמצים בלשכות חברי הכנסת החרדים. יחד עם מנהלי הסיעות של ש"ס ויהדות התורה, נערכו בדיקות קפדניות כדי לוודא שכל המהלכים הפרוצדורליים שבוצעו בחמישי בלילה תקינים מבחינת תקנון הכנסת.

המטרה הייתה למנוע כל אפשרות לטענה על פגם בהליך מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת או מצד חברי האופוזיציה במהלך הדיונים המרתוניים הערב.

הבוקר התברר כי המהלך נחל הצלחה מלאה. האופוזיציה, שלא זיהתה בזמן את חלון הזדמנויות שהיה פתוח ביום חמישי בלילה, מצאה את עצמה מול רשימת הסתייגויות מגובשת ו"חסינת בג"ץ", מה שאפשר לקואליציה להעביר את סעיפי התקציב המרכזיים ללא תקלות בלתי צפויות.

בסביבת הקואליציה מציינים בסיפוק כי התיאום ההדוק בין ח"כ אופיר כץ לבין ח"כ מקלב ואזולאי, הוא שהכריע את המערכה הפרלמנטרית המורכבת.