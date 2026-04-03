הילדה נותקה מהאקמו, הלב עובד לבד: הבקשה של הרב יגאל כהן

פגיעת הטיל בבני ברקהילדה נותקה מהאקמו, הלב עובד לבד: הבקשה של הרב יגאל כהןמזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פונה בתחינה להתפלל על הילדה נסיה בת הילה שנפצעה מהטיל האיראני בבני ברק, ובחסדי שמים מצבה השתפר • צפו בקריאה (חרדים)חשחזקי שטרןכיכר השבת | ט"ז בניסן | 03.04.268תגובותקריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה - צילום: שמעון ברדיקריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה| צילום: צילום: שמעון ברדיקריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה (צילום: שמעון ברדי)5רפואה שלמה במהרה אימוגים לתגובהאמן03.04.26 דיווחתגובה4השם יתן כח גם להורים אימוגים לתגובהנסיה בת הילה אל נא רפא נא לה03.04.26 דיווחתגובה3אני אמנם חילוני אבל מאמין שכל דבר שתאמין שעוזר להבראה - גם אם זה תרופה או אמונה ברב שעשית לך מגייסת את כל הגוף והנשמה לטובת משימת ההבראה. אני מאחל למשפחה שהכוונה תצליח ונסיה תבריא!!!אימוגים לתגובהתם03.04.26 דיווחתגובהאתה מאמין שאמונה ברב תרפא את הילדה ואתה חילוני? זאת לא בדיוק השקפה חילונית. אימוגים לתגובהמיואש למדי03.04.26 דיווחתגובהעצם המחשבה שזה מה שגורם לך שיפור - מגייס את כל הגוף והנפש לאותו כיוון. זה נכון שזה פחות תופש לגבי המשפחה שלך - מצד שני זה גורם גם להם באופן פסיכולוגי לנקות בפעולות הנכונות לטיפול הרצוי. אימוגים לתגובהתם03.04.26 דיווח2עוד בני המשפחה נפצעו: האם הילה בת מלכה, הילדים אביתר, נתאי, עילאי, נויה, שייה, עדיה. עוד פצועים: הודאל בת מלכה, אלעזר בן רג'ינה, לרפואה שלמה בקרוב.אימוגים לתגובהמישהו03.04.26 דיווחתגובה1למה לא היתה במרחב מוגן ? אימוגים לתגובהמאיר03.04.26 דיווחתגובהאין להם בבניין מרחב מוגן. לא ממדים ולא מקלט. בני ברק של פעם.אימוגים לתגובהבני ברקי05.04.26 דיווחתגובה
