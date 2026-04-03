כיכר השבת
פגיעת הטיל בבני ברק

הילדה נותקה מהאקמו, הלב עובד לבד: הבקשה של הרב יגאל כהן

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פונה בתחינה להתפלל על הילדה נסיה בת הילה שנפצעה מהטיל האיראני בבני ברק, ובחסדי שמים מצבה השתפר • צפו בקריאה (חרדים)

קריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה| צילום: שמעון ברדי
קריאת הרב יגאל כהן על הילדה נסיה בת הילה (צילום: שמעון ברדי)

5
רפואה שלמה במהרה
אמן
4
השם יתן כח גם להורים
נסיה בת הילה אל נא רפא נא לה
3
אני אמנם חילוני אבל מאמין שכל דבר שתאמין שעוזר להבראה - גם אם זה תרופה או אמונה ברב שעשית לך מגייסת את כל הגוף והנשמה לטובת משימת ההבראה. אני מאחל למשפחה שהכוונה תצליח ונסיה תבריא!!!
תם
אתה מאמין שאמונה ברב תרפא את הילדה ואתה חילוני? זאת לא בדיוק השקפה חילונית.
מיואש למדי
עצם המחשבה שזה מה שגורם לך שיפור - מגייס את כל הגוף והנפש לאותו כיוון. זה נכון שזה פחות תופש לגבי המשפחה שלך - מצד שני זה גורם גם להם באופן פסיכולוגי לנקות בפעולות הנכונות לטיפול הרצוי.
תם
2
עוד בני המשפחה נפצעו: האם הילה בת מלכה, הילדים אביתר, נתאי, עילאי, נויה, שייה, עדיה. עוד פצועים: הודאל בת מלכה, אלעזר בן רג'ינה, לרפואה שלמה בקרוב.
מישהו
1
למה לא היתה במרחב מוגן ?
מאיר
אין להם בבניין מרחב מוגן. לא ממדים ולא מקלט. בני ברק של פעם.
בני ברקי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

