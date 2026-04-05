כיכר השבת
אפליה דתית, במדינת היהודים

רב הכותל דורש מפיקוד העורף: להגדיל את מספר המתפללים בכותל

מאז תחילת המלחמה - הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, עומד שומם בשל הנחיות פיקוד העורף | כעת, אחרי שבג"ץ אישר תוך חילול שבת מזעזע, לקיים הפגנות של 600 משתתפים בתל אביב, רב הכותל המערבי פנה למפקד פיקוד העורף: "לבחון את ההנחיות בנוגע לכניסת מתפללים לרחבת הכותל המערבי" (חדשות)

הכותל המערבי, בימי המלחמה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, פנה במכתב למפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, בבקשה לבחון מחדש את ההנחיות בנוגע לכניסת מתפללים לרחבת הכותל המערבי.

בפתח המכתב כותב רב הכותל: "בראשית דבריי אני מבקש להביע הערכה עמוקה על העבודה המסורה שלך ושל אנשיך. האחריות על הגנת העורף ושמירה על כל אדם היא משימה קדושה, ובשם עם ישראל כולו אני מודה לכם על המסירות והמקצועיות שמצילה חיים בכל יום מחדש".

בהמשך המכתב מתייחס רב הכותל לפסיקת בג"ץ שהורתה לפיקוד העורף לאשר התכנסויות רבות משתתפים לצורך מחאות והפגנות, בשעה שהוראות ההתכנסות באתרים קדושים, ובהם הכותל המערבי, נותרו ללא שינוי.

"אינני מצליח להבין מדוע זכות המחאה נתפסת כחשובה או דחופה יותר מזכות התפילה" כותב רב הכותל. "הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. דווקא עכשיו, כשחיילינו נלחמים בחירוף נפש ובסכנה הגדולה, הציבור זקוק להגיע למקום הקדוש ביותר שנשאר לנו מאז חורבן הבית".

לדבריו, ככל שהמציאות הביטחונית מאפשרת התקהלויות אחרות, יש מקום לאפשר גם תפילה ברחבת הכותל: "אם המציאות הביטחונית מאפשרת למאות אנשים להתקהל בכיכרות לצורך הפגנה, על אחת כמה וכמה יש לאפשר ליהודים להתכנס ברחבת הכותל המערבי!".

לסיום מבקש רב הכותל לבחון מחדש את ההנחיות ולאפשר לציבור להגיע לכותל ולהתפלל: "אבקש לבחון את ההנחיות, ולאפשר לציבור המאמין להגיע לכותל ולהתפלל לשלום עמנו, ארצנו וחיילינו, לפחות באותם התנאים שבהם מתאפשרות התכנסויות אחרות. ואף יותר מכך. דווקא בימים אלו, אל נא לוותר על התפילה, מקור הכוח והתקווה של כולנו".

מכתבו של רב הכותל

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

600 איש זה כל השמאל בארץ זה יהיה הפגנת המיליון
חחחחחחח
לבחון??? באים ונכנסים 600 איש. לא שואלים שילכו לבגץ הערב רב
שששש

