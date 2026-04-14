בצידון, עיר הנמל העתיקה בדרום לבנון, שוכן קבר זבולון בן יעקב - "נבי סבלן" בפי הערבים. במשך מאות שנים עלו אליו יהודים מקצוות הארץ. ר' משה באסולה שביקר שם בשנת רפ"ב תיאר "בית עם עגול למעלה ואיצטבא ועליה בגד שחור ונרות לפניו".

ר' יוסף סופר שביקר בתקכ"א סיפר על "בנין גדול של חומה יפה מאד" וכיצד משפחות יהודיות שלמות הגיעו לשם ושמחו לנגינת כינור וכלי זמר כפי שמתרחש בימינו במירון בל"ג בעומר.

לפי חלק מהמסורות, נטמן לצידו גם יששכר אחי זבולון.

במלחמת שלום הגליל בתשמ"ב חזה רבי יוסף וולטוך אירוע קשה בלבנון. קם ועשה מעשה.

הביקור הראשון

בעיצומה של המלחמה, עוד לפני שהוסדרו האישורים לאזרחים, ניסה רבי יוסף להיכנס ללבנון. כשהגיע לבחמדון הכפר היהודי העתיק בלבנון בו ישנו עד ימינו שלד של בית כנסת גדול ומפואר (מוזכר בספרי 'המקומות הקדושים בלבנון"), הוא נעצר בידי לוחמי משמר הגבול הוא ניגש ואמר לחיילים: "אני חייב להיכנס, אני מרגיש שעומד להתרחש כאן אסון נורא", אך הוא נאלץ לחזור על עקבותיו.

מספר ימים לאחר מכן בי"א בחשון תשמ"ג, 11 בנובמבר 1982, קרסה מפקדת הממשל הצבאי הישראלי בצור. תחת ההריסות נמצאו 91 הרוגים - חיילי צה"ל, שוטרי משמר הגבול ואנשי שב"כ. "אכן", נכתב בספר 'הנאהבים והנעימים', "הרב וולטוך חזה מראש חזה את האסון ורצה להקדים תפילה ולמנוע את ההתמוטטות, אך משמים נגזר ועכבו בעדו".

הביקור השני

לאחר סיום הלחימה הגיע רבי יוסף ללבנון מצויד באישורים. מעשה מבהיל מובא שהוא חזר בטרמפים עם חיילים, ובכל הכבישים ניצבו מחסומי משטרה שבדקו שחיילים ואזרחים החוזרים מלבנון שאינם מבריחים מוצרי חשמל וכדומה לישראל.

אך את רכבי החיילים שנתנו לו טרמפ לא בדקה המשטרה כלל. ממחסום למחסום עברו כאילו היה בלתי נראה, והכל בזכות תפילתו בקברי יששכר וזבולון.

מי היה רבי יוסף וולטוך

רבי יוסף וולטוך נולד בתרפ"ב בפולין, כצאצא לרבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב. הוא עלה לארץ ישראל בגיל שמונה, ולמד בישיבת עץ חיים בירושלים.

לימים התגורר בתל אביב ולפרנסתו ניקה רחובות העיר בלילות. הוא נמנה על חבורת צדיקים נסתרים יחד עם "הסנדלר" רבי משה יעקב רביקוב ו"הצייר" רבי לאון פטילון.

המקובל רבי בן ציון מוצפי, שלמד עמו, תיאר אותו כ"צנצנת מלאה מכל מיני מעדני התורה - תלמוד, מדרשים, זוהר, קבלה, פוסקים, והיסטוריה של עם ישראל".

רבי יוסף נפטר בל"ה לעומר תשמ"ג, לאחר שיצא להשתטח על קברי צדיקים בגליל. בצפת התעלף והובהל לבית החולים ונפטר שם. למחרת נקבר בהר הזיתים בירושלים.

יהי רצון שימליץ טוב בעדינו מתחת כסא הכבוד.