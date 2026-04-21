רגעים מרגשים נרשמו אמש (שני) ברחוב ביאליק ברמת גן, כאשר עו"ד גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית, שב לראשונה למקום בו נדקר באורח אנוש לפני חודש ימים.

במהלך טקס יום הזיכרון שהתקיים בזירה, בירך בן שמעון בדמעות ובהתרגשות רבה את ברכת הגומל בשם ומלכות: "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". "במקום שבו אני עומד היום, לפני חודש ימים מחבל ארור ניסה לרצוח אותי, ממש כאן, בדקירות סכין", אמר בן שמעון בקול רועד. "נפצעתי פציעות אנושות, פינו אותי במצב קריטי. בבית החולים הייתי מורדם ומונשם למעלה משבוע. אני עומד כאן הערב כעבור חודש בלבד, בחסדי ה' ובהתרגשות גדולה".

רגעי פיגוע הדקירה ( צילום: מצלמת אבטחה )

כזכור, הפיגוע התרחש בשעות הצהריים של יום חמישי לפני כחודש, כאשר מחבל בן 20 תושב ג'ת ארב לבן שמעון סמוך למשרדי המועצה הדתית. על פי החקירה המשותפת של השב"כ ומשטרת ישראל, המחבל עקב אחר בן שמעון בזמן שהלך ושוחח בטלפון, והתנפל עליו בסכין תוך שהוא דוקר אותו מספר פעמות בפלג גופו העליון.

בן שמעון פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב, שם עבר סדרת ניתוחים מורכבים. הרופאים הצליחו להציל את חייו, אך הוא הורדם והונשם למעלה משבוע. רק לפני כשלושה שבועות התעורר והחל לתקשר עם בני משפחתו. רעייתו כתבה אז: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים".

במהלך תקופת האשפוז הגיע לבקרו יו"ר ש"ס אריה דרעי, שאמר עמו את מזמור לתודה על נס הצלתו. "בזכות שאנחנו מקפידים לסגור את העסקים שלנו בשבת, לא היו נפגעים בנפש, זה נס גדול", מסרו בני משפחתו לאחר מכן.

דרעי מבקר את בן שמעון בבית החולים

בטקס יום הזיכרון שהתקיים הערב בזירת הפיגוע, המשיך בן שמעון והבהיר: "עצם נוכחתי כאן אינה מובנת מאליה. לפני חודש איש לא ידע אם אחיה, הנה אני כאן וזה ניצחון הרוח". דבריו המרגשים עוררו התרגשות רבה בקרב הנוכחים, שליוו אותו בתפילות ובדמעות.

לפני כשלושה שבועות הגישו השב"כ ומשטרת ישראל כתב אישום חמור נגד המחבל בן ה-20, תושב ג'ת, בגין ניסיון רצח בנסיבות של מעשה טרור. החקירה חשפה כי המחבל הגיע לאזור רמת גן במטרה מוגדרת לפגוע ביהודים, וארב לבן שמעון לפני שהתנפל עליו באכזריות.

המשטרה אישרה באופן רשמי כי האירוע מוגדר כפעולת איבה על רקע לאומני. במהלך החקירה נמצאו בטלפון של המחבל תכנים המעידים על הזדהות עם ארגוני טרור, לרבות פרסומים ברשתות החברתיות בהם הביע תמיכה בארגון חמאס. כמו כן, נמצאה ברכבו חוברת בעלת מאפיינים של צוואה טרם ביצוע פיגוע.