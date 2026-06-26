חיזוק ב-60 שניותלמה חמי לא עזר לי יותר בדירה? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | י"א בתמוז | 26.06.26למה חמי לא עזר לי יותר בדירה? • חיזוק עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדילמה חמי לא עזר לי יותר בדירה? • חיזוק עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:58עוד באותו נושאחייבים הכרת הטוב בעבודת השם • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|25.06.26הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:לאחר שלושה ימים של חרדה: אותר הנעדר ישראל מרדכי שטרן מבני ברקחזקי שטרן|06:42תיעוד מזעזע: אברך צעק על החוסמים והותקף על ידי מפגינים בבני ברקחזקי שטרן|26.06.26פרובוקציה ערב שבת: עשרות מפגיני שמאל חוסמים את הכניסה לבני ברק: "לשבש את החיים"חזקי שטרן|26.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הכלה המודרנית של בנו של רב הקהילה עוררה מתיחות - עד שהאבא עצר הכל | סיפור מטלטלמשה רבי|25.06.26אחרי שתועד בועט בראשו של המפגין החרדי: הצעד נגד השוטר החשודחזקי שטרן|25.06.26דרמה לילית במחסום 443: עשרות הגיעו להפגין במקום | כך הגיבה המשטרהחזקי שטרן|25.06.26
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