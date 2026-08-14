חיזוק ב-60 שניות אם לא תשקיע בילד לא תצליח בחינוך • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 10:00 אם לא תשקיע בילד לא תצליח בחינוך • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיאם לא תשקיע בילד לא תצליח בחינוך • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/1:02עוד באותו נושאזו ההתנהגות שגורמת לכם לעניות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|13.08.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"ישבתי לבד בשולחן שבת ובכיתי, ובכיתי, ובכיתי" | זעקת הגרוש החרדי שקורעת את הלבמרדכי רוט|13.08.26הסיגופים הקשים והחומץ שהוסתר: מקלב ביקר את הגר"ד קוק והעלה זכרונות עברחנני ברייטקופף|13.08.26טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץכיכר השבת|12.08.26אולי גם יעניין אותך:"יודע שאני בדרך הנכונה" | הדוגמן הבינלאומי שנטש קריירה והפך לבחור ישיבהיוסי עבדו|12.08.26טרגדיה נוראית בבית החרדי: יעל רבקה בת ה-3 נפטרה לאחר שנחנקה מענבמישאל לוי|12.08.26התפתחות מפתיעה בפרשת בן הישיבה העריק שהוסגר מלהב 433 לכלא הצבאיקובי ישראל|12.08.26
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