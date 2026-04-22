כיכר השבת
'בר בי רב' השנתי

"יום שכולו תורה" המרכזי ליום העצמאות | צפו בשידור חי מ"תפארת רפאל"

לרגל יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, במוסדות "תפארת רפאל" בתל אביב נערך כמדי שנה גם היום (רביעי) "יום שכולו תורה" המרכזי בהשתתפות גדולי הרבנים והמרצים | "כיכר השבת" מעביר את השיעורים והדרשות בשידור חי • צפו (חרדים)

יום שכולו תורה בתל אביב (צילום: יעקב כהן)

אלפים מכל קצווי הארץ ישתתפו גם השנה ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, ב"יום שכולו תורה" אשר יתקיים היום (רביעי) בתל-אביב, במוסדות "תפארת רפאל" בראשות הרב שלמה זביחי רב יהדות משהד (איראן) ורב קהילת 'תפארת רפאל'. "כיכר השבת" מעביר את השיעורים והדרשות בשידור חי.

הלו"ז המלא ל"יום שכולו תורה":

הרב שלמה זביחי הוא המוציא לפועל של הרעיון האדיר שיזם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בשנת תשל"ג עוד בהיותו רבה של תל אביב יפו, שכידוע הרב זביחי היה משמשו בקודש באותם הימים ומרן זצ"ל ביקש ממנו לייסד את רעיון "יום שכולו תורה" ביום העצמאות, כדי לנצל את ימי החופש של האנשים ללימוד התורה.

הכנס מתקיים השנה בבית הכנסת "צעירי בני בנימין" קומה ב' ברחוב החזיון 3 (פינת רחוב צונזר) בקרית שלום, תל אביב. בהנחיית רפאל זביחי מנכ"ל המוסדות, במקום שבו התחיל הרעיון וזו השנה ה-53 לקיומו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר