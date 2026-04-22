יום שכולו תורה בתל אביב ( צילום: יעקב כהן )

אלפים מכל קצווי הארץ ישתתפו גם השנה ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, ב"יום שכולו תורה" אשר יתקיים היום (רביעי) בתל-אביב, במוסדות "תפארת רפאל" בראשות הרב שלמה זביחי רב יהדות משהד (איראן) ורב קהילת 'תפארת רפאל'. "כיכר השבת" מעביר את השיעורים והדרשות בשידור חי.

הלו"ז המלא ל"יום שכולו תורה":

הרב שלמה זביחי הוא המוציא לפועל של הרעיון האדיר שיזם מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בשנת תשל"ג עוד בהיותו רבה של תל אביב יפו, שכידוע הרב זביחי היה משמשו בקודש באותם הימים ומרן זצ"ל ביקש ממנו לייסד את רעיון "יום שכולו תורה" ביום העצמאות, כדי לנצל את ימי החופש של האנשים ללימוד התורה.

הכנס מתקיים השנה בבית הכנסת "צעירי בני בנימין" קומה ב' ברחוב החזיון 3 (פינת רחוב צונזר) בקרית שלום, תל אביב. בהנחיית רפאל זביחי מנכ"ל המוסדות, במקום שבו התחיל הרעיון וזו השנה ה-53 לקיומו.