כיכר השבת
לאחר שנות ואקום

רגע ההכרעה בתל אביב: נפתחו הקלפיות לבחירת רב העיר | מי יזכה בכתר?

לאחר שמונה שנים ללא רב עיר, הקלפי נפתח בתל אביב | 16 רבנים מתמודדים על המשרה היוקרתית שהפכה 50% מבעליה לרבנים ראשיים | הקרב האמיתי הוא בין הגאון רבי זבדיה כהן לרב חיים אמסלם (חרדים)

הגר"ז כהן והרב אמסלם (צילום: יעקב כהן ופלאש 90)

בשעה 15:00 (ראשון) נפתחו הקלפיות לבחירת רבה הראשי של תל אביב, לאחר שמונה שנים שבהן העיר הגדולה בישראל נותרה ללא רב עיר. שישה עשר רבנים מתמודדים על המשרה היוקרתית, שנחשבת לאחת הבכירות בעולם הרבנות הראשית.

הבחירות יסתיימו בשעה 17:30, כאשר התוצאות צפויות להתפרסם כשעה לאחר מכן. המשרה שתתמלא היום היא לא רק תפקיד רבני מרכזי, אלא גם כרטיס כניסה אוטומטי למועצת הרבנות הראשית לישראל.

המתמודדים הבולטים

בראש רשימת המועמדים עומד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הזוכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל ובראשם הראשונים לציון. הגר"ז כהן נהנה גם מתמיכת חברי מועצת העיר, כולל כאלו שאינם מהסיעות החרדיות והדתיות. השבוע קיבל ברכת הצלחה מקודמו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שסיים את תפקידו בשנת תשע"ח.

מתמודד בולט נוסף הוא הרב חיים אמסלם, חבר כנסת לשעבר שהודח מתנועת ש"ס על ידי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. הרב אמסלם מוביל קו ליברלי יותר בנושאי שילוב חרדים בחברה ובחינוך.

דרך ארוכה עד להכרעה

הדרך לבחירות היום לא הייתה פשוטה. לאחר שנקבע מועד ראשוני לבחירות בחודש ינואר, הוציא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, צו ארעי לדחיית הבחירות בכחודש. הצו יצא בעקבות עתירות של חברי מועצת העיר שטענו כי המשרד לשירותי דת בחר את נציגיו לגוף הבוחר ללא התייעצות עם המועצה.

בראש ועדת הבחירות עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. הוועדה התכנסה במשרד לשירותי דת ואישרה את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהות רב העיר.

הקרב על המשרה התנהל ברקע של תמיכות פוליטיות ורבניות מורכבות. לדברי בכירים בעירייה, ראש העיר רון חולדאי, הטוען כי אינו מתערב באופן רשמי בבחירות, תומך בפועל בהגר"ז כהן בשל ההיכרות הארוכה שלו עם הרב מתפקידו כראש אבות בתי הדין בעיר.

תל אביבהרב חיים אמסלםבחירות לרבנותהרב זבדיה כהןקרב רברבנות תל אביב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר