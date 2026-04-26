בשעה 15:00 (ראשון) נפתחו הקלפיות לבחירת רבה הראשי של תל אביב, לאחר שמונה שנים שבהן העיר הגדולה בישראל נותרה ללא רב עיר. שישה עשר רבנים מתמודדים על המשרה היוקרתית, שנחשבת לאחת הבכירות בעולם הרבנות הראשית.

הבחירות יסתיימו בשעה 17:30, כאשר התוצאות צפויות להתפרסם כשעה לאחר מכן. המשרה שתתמלא היום היא לא רק תפקיד רבני מרכזי, אלא גם כרטיס כניסה אוטומטי למועצת הרבנות הראשית לישראל.

המתמודדים הבולטים

בראש רשימת המועמדים עומד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הזוכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל ובראשם הראשונים לציון. הגר"ז כהן נהנה גם מתמיכת חברי מועצת העיר, כולל כאלו שאינם מהסיעות החרדיות והדתיות. השבוע קיבל ברכת הצלחה מקודמו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שסיים את תפקידו בשנת תשע"ח.

מתמודד בולט נוסף הוא הרב חיים אמסלם, חבר כנסת לשעבר שהודח מתנועת ש"ס על ידי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. הרב אמסלם מוביל קו ליברלי יותר בנושאי שילוב חרדים בחברה ובחינוך.

דרך ארוכה עד להכרעה

הדרך לבחירות היום לא הייתה פשוטה. לאחר שנקבע מועד ראשוני לבחירות בחודש ינואר, הוציא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, צו ארעי לדחיית הבחירות בכחודש. הצו יצא בעקבות עתירות של חברי מועצת העיר שטענו כי המשרד לשירותי דת בחר את נציגיו לגוף הבוחר ללא התייעצות עם המועצה.

בראש ועדת הבחירות עומד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. הוועדה התכנסה במשרד לשירותי דת ואישרה את הרכב הגוף הבוחר שיקבע את זהות רב העיר.

הקרב על המשרה התנהל ברקע של תמיכות פוליטיות ורבניות מורכבות. לדברי בכירים בעירייה, ראש העיר רון חולדאי, הטוען כי אינו מתערב באופן רשמי בבחירות, תומך בפועל בהגר"ז כהן בשל ההיכרות הארוכה שלו עם הרב מתפקידו כראש אבות בתי הדין בעיר.