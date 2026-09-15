דקה מבית ההוראה הלכות סוכה: עם מה קושרים את הסכך? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הלכות סוכה: עם מה קושרים את הסכך? • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00 הלכות סוכה: עם מה קושרים את הסכך?10100:00/2:18הלכות סוכה: עם מה קושרים את הסכך? קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעודקובי ישראל|11:42• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהאם אפשר לקנות מקום בבית הכנסת מכספי מעשר? • צפוהרב נחום נוסבכר|14.09.26 סוכההלכות סוכההרב עמרם פרידסכךהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:סערה בבנגקוק: המכתב הדרמטי שהגיע לבית חב"ד שעות לפני החגדניאל הרץ|11:05הגאון רבי ראובן אלבז נועד עם השר בן גביר ומועמדו ברשימה ובירכם בחמימות | תיעודחזקי שטרן|11:02דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתרחיים רוזנבוים|09:43אולי גם יעניין אותך:התרגיל המבריק לגנב שנחשד בגניבת המחשב והתפילין מהחרדיחזקי שטרן|09:36בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשטאיציק אוחנה וקובי ישראל|09:20הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה: "תפסיקו! מה יש לכם מבני התורה?"חזקי שטרן|08:52
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