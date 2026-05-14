סיבובו של מעגל חיים // הרב בן ציון נורדמן

יש רגעים שבהם מעגל החיים לא רק מסתובב, אלא נסגר בדייקנות שמרעידה את הלב. לפני כשבוע עמדנו בבית החולים "הלל יפה" כדי להיפרד מחמותי הצדקת, הרבנית שרה רבקה ע"ה . בתזמון שרק ההשגחה יכולה לתכנן, ימי השבעה חלפו ואנו מוצאים את עצמנו חוזרים לאותו המקום ממש – כדי לחבק חיים חדשים. לאחר תקופה של ציפייה, תפילות ותקוות, נולדה נכדה מתוקה בת לאוריאל וחיהל'ה, ובשבת נקרא שמה בישראל: שרה רבקה שתחי'.

התגובות הרבות והחמות שקיבלתי השבוע גרמו לי להרהר בקשר העמוק שבין הסיפור האישי שלנו לבין הפרשה שאנו פותחים את "חומש הפקודים" – פרשת "במדבר".

הפרשה נפתחת במפקד שבני ישראל נצטוו לערוך "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כׇּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת..." על פניו, מדובר ברשימה טכנית, כמעט ביורוקרטית. אך אצל הקדוש ברוך הוא, כל מספר הוא נשמה, וכל נשמה היא עולם מלא. במדבר השומם, המפקד הזה בא ללמד אותנו שלכל אדם יש מקום, לכל שם יש תפקיד, ולכל נשמה יש המשכיות.

במפקד בני ישראל לא רק סופרים טכנית מי נמצא, אלא מוודאים שהשרשרת לא ניתקה. כשנפרדנו מהרבנית שרה , נפער בלבנו חלל והמניין המשפחתי הצטמצם. אך כשקראנו בשם הנכדה, המניין התמלא מחדש. "במספר שמות" – השם עובר מדור לדור, והמסורת דוחפת את גלגלי הנצח קדימה. כפי שהזכירו בני המשפחה בשבעה, חמי הרב יצחק זצ"ל היה נוהג לומר תמיד: "ממשיכים הלאה!". לא מתוך שכחה, אלא מתוך הבנה שהתפקיד שלנו הוא להוסיף קומות על היסודות שהונחו לפנינו.

החיבור הזה מקבל משנה תוקף בימים אלו, ערב ראש חודש סיון, כשרבים מאתנו נושאים את "תפילת השל"ה" – תפילת האבות על הבנים. זוהי התפילה המזקקת את השאיפה שלכל אדם תהיה המשכיות בדרך התורה, אותה תורה שקיבלנו בהר סיני כאיש אחד בלב אחד.

בשבת הקרובה נברך את חודש סיון ונתחיל בהכנות לחג השבועות. חז"ל מלמדים שבמעמד הר סיני עמדו כל הנשמות – אלו שהיו שם ואלו שעתידות להיוולד. השבוע הרגשתי את זה באופן מוחשי: הסבתא שרה רבקה והנכדה ריקי נפגשות על רצף הדורות, שתיהן חוליות בשרשרת שאינה נגמרת.

התורה ניתנה במדבר כדי ללמדנו שהיא שייכת לכל יהודי, בכל מצב – ברגעי הצער והשיממון וברגעי הפריחה והשמחה. השם "שרה רבקה" שממשיך איתנו הוא "מתן התורה" הפרטי של המשפחה שלנו; עדות חיה לכך שהרוח אינה נעלמת, היא רק מחליפה גוף וממשיכה להאיר.

יהי רצון שחודש סיוון הבעל"ט יביא איתו רק בשורות טובות. שנזכה לראות את ה"מפקד" של עם ישראל הולך וגדל מתוך שמחה, ושנקבל את התורה מתוך אחדות אמתית ושרשרת דורות איתנה.