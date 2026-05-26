כיכר השבת
חשיפת 'כיכר השבת'

המשטרה מסרבת למבצע נרחב של מעצר תלמידי ישיבות | צה"ל: "התיאום הוא קריטי"

בצה"ל התייחסו לסירוב המשטרה להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב כדי לצאת למבצע מעצרים נרחב נגד תלמידי ישיבות עריקים: "התיאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים בהם צה"ל יכול לפעול לביצוע מעצרים" | סערה בישיבת סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה (חרדים)

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: באדיבות המצלם )

ב מתייחסים הבוקר (שלישי) לחשיפת 'כיכר השבת' על סירוב המשטרה להקצות אלפי שוטרים ולוחמי משמר הגבול כדי לצאת למבצע מעצרים נרחב נגד עריקים, גם בערים חרדיות.

בדובר צה"ל אמרו ל'כיכר השבת' כי: "בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם משטרת ישראל לתיאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי".

"נדגיש", הוסיפו בצה"ל: "כי התיאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים בהם צה"ל יכול לפעול לביצוע מעצרים".

בתוך כך, סערה פרצה בישיבת הסגל הבכיר של המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות: מספר ניצבים מתחו ביקורת על החלטת המפכ״ל דני לוי להעביר תלמידי ישיבה לידי המשטרה הצבאית.

בדיון סגור הזהירו ניצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה. למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה המפכ״ל הכריע כי המשטרה "תסייע ככל שניתן" לצה״ל.

כזכור, אמש נחשף ב'כיכר השבת' כי במשטרת ישראל סירבו לבקשה חריגה של המשטרה הצבאית להקצות אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב למבצע מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בערים חרדיות.

המשטרה הצבאית פנתה למשטרת ישראל בבקשה להקצות כוחות משמעותיים למבצע יזום שמטרתו להגביר את מעצר תלמידי הישיבות המוגדרים כ'עריקים' ולפתוח בגל מעצרים גם בתוך הערים החרדיות. לשם כך, נדרשה הקצאה של אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב.

אולם במשטרה נמסרה תשובה שלילית לבקשה. גורם בכיר במשטרה אישר ל'כיכר השבת' את הפרטים והבהיר: "יש לנו הרבה עבודה, אין לנו את המשאבים למבצע שכזה ולכל מה שכרוך בכך. יש לנו הרבה עבודה, בפשיעה בפרוטקשן ועוד״.

צה"לגיוס חרדיםחוק הגיוסמעצר תלמידי ישיבה

