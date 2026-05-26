צה"ל מציין היום (שלישי) 78 שנים להקמתו, תוך פעילות בכלל הגזרות השונות - לבנון, סוריה, עזה ויהודה ושומרון.

פקודת צבא הגנה לישראל נחתמה ב-26 במאי 1948 על-ידי ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן-גוריון, והוכרזה רשמית ב"פקודת יום" ב-31 במאי 1948. הפקודה הפכה את ארגון ה"הגנה" ושאר המחתרות לצבא ממלכתי אחד. כאמור, בימים אלה צה"ל פועל בכלל הגזרות השונות. "ישראל לא קיימת": פקיסטן דוחה בתוקף את הרחבת הסכמי אברהם דני שפיץ | 08:29 פיקוד הצפון מתחילת הפסקת האש תקף פיקוד הצפון יותר מ-1,750 מטרות וחוסלו כ-600 מחבלים. במבצע 'שאגת הארי' חוסלו יותר מ-1,800 מחבלים, הותקפו יותר מ-5,050 מטרות וכ-165 מבנים רבי-קומות ששימשו מבני טרור נהרסו. כוחות צה"ל בפיקוד הצפון פרוסים בהגנה קדמית במרחב דרום לבנון ובסוריה. בלבנון הכוחות ממשיכים לפעול לטיהור השטח מתשתיות וממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, ובסוריה הכוחות פועלים למעצר מחבלים מארגוני טרור שונים ופרוסים במרחב להגנת תושבי רמת הגולן. בחודשים האחרונים פועלים במאמץ ממוקד צוותים ייעודיים בזרוע היבשה, פיקוד הצפון ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, להבאת פתרון אופרטיבי ויעיל לאיום הרחפנים בשדה הקרב. התקיימו ניסויים וחולקו לכוחות בשטח כלים מתאימים להתמודדות עם איום זה.

כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

פיקוד הדרום

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים לאורך כל הקו הצהוב בהתאם להסכם, וממשיכים בפעילות לטיהור תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע במרחבים שונים במקביל. הכוחות פרוסים גם בגבולות מצרים וירדן וממשיכים במשימתם לגדיעת תופעת ההברחות בגבולות.

בחודשיים האחרונים חוסלו יותר מ-120 מחבלים אשר ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, או חצו את הקו הצהוב והיוו איום ממשי על כוחותינו.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

פיקוד המרכז

מתחילת שנת 2026 השלימו כוחות צה"ל ביהודה ושומרון כ-9,500 פעילויות התקפיות, עצרו יותר מ-1,500 פעילי טרור, מבוקשים ומסיתים לטרור, והחרימו יותר מ-400 כלי נשק, לצד כ-20 מחרטות לייצור מטענים, כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים.

בשנה האחרונה הקים צה"ל את אוגדה 96, שמטרתה לעבות את ההגנה על הגבול המזרחי ולהגן על תושבי הגזרה כחלק מהתפיסה הביטחונית החדשה. בנוסף, חודשו המוצבים על-ידי לוחמי הגזרה מתוך תפיסת ההגנה של "צבא לפני אזרחים".

חטיבות "הבזק" (דוד) הוקמו בשנה האחרונה על-ידי אוגדה 96, מתוך לקחי השבעה באוקטובר ובמטרה לבסס כוחות שיגיעו במהירות בשעת חירום. החטיבות גייסו כ-15,000 לוחמים לשורותיהן, רובם חוזרי פטור משירות, אשר ביצעו תעסוקה מבצעית ובכך חולק הנטל על יותר משרתים בסדיר ובמילואים.

כוחות צה"ל בפיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

פיקוד העורף

פיקוד העורף פועל בשגרה ובחירום על מנת לספק מיגון וביטחון לתושבים ולעורף. במהלך מבצע "שאגת הארי" ובשנה האחרונה הוקפצו עשרות אלפי אנשי מילואים לפעילות חילוץ והצלה, אשר שינו את שגרת חייהם על מנת לסייע לתושבים.

בשגרה פועל הפיקוד בהסברה לציבור על הנחיות לשעת חירום, ודואג כי האזרחים ידעו כיצד לפעול ולהתגונן באירועי חירום. בשנה האחרונה התקבלו כ-930,000 שיחות במוקד 104.

כוחות צה"ל בפיקוד העורף ( צילום: דובר צה"ל )

זרוע היבשה

בשנה האחרונה הוקמה בזרוע אוגדה 38, אוגדת ההכשרות של צה"ל, אשר אמונה על תכלול חטיבות ההכשרה לכדי אוגדה מתמרנת. האוגדה תהיה כשירה ללחימה בתחילת שנת 2027.

בשנה האחרונה הוקמו תחת הזרוע מתקני אימונים רבים, ובהם מתקן האימונים 108 בבא"פ אלייקים. בנוסף, הוקמו מערכי הכשרה ייעודיים לכוחות הלוחמים - מערך הירי, ענף איסוף ותקיפה ובית הספר להדרכה.

בין הקמות הסד"כ שהסתיימו בשנה האחרונה: גדוד הנדסה 607, גדוד יונתן (חרדי), פלוגת יגואר בבקעה, משל"ט ים המלח ופלוגת ניוד בחטמ"ר ההרים.

פעילות חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

בשנה וחצי האחרונות צבר חיל הים כ-150,000 שעות ים מבצעיות. החיל פועל תוך שיתופי פעולה רבים עם הכוחות הרגליים והאוויריים בגזרות השונות, ועם יחידות בתוך חיל הים ומחוצה לו.

במהלך מבצע "שאגת הארי" מספן המודיעין חקר והוביל לתקיפת מטרות איכות ויעדי איש בזירה האיראנית. בנוסף, כוחות חיל הים תקפו יעדים משמעותיים בזירה הצפונית.

בשנה האחרונה עצר חיל הים שישה משטי פרובוקציה, ובמסגרת פעילות זו נעצרו כ-120 כלי שיט וכ-1,200 מפליגים.

פעילות חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה מספק מענה של פתרונות טכנולוגיים ולוגיסטיים לכוחות צה"ל - תחמושת, תזונה, ציוד ומענה רפואי לכוחות בעורף ובחזית.

מערכת "שוב פצועים", שנועדה לסנכרן את נתוני הפצוע בין שלבי הפינוי השונים, הוטמעה ב-9 חטיבות, 3 פלמ"רים וצוותי רפואה נוספים, ועתידה להשתלב בהדרגה בכל החטיבות.

⁠נכון לחודשיים הראשונים למבצע "שאגת הארי", כ-25% מהפצועים פונו באופן מוסק.