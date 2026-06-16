דקת חיזוק ביום סגולה לניסים שלא כדרך הטבע | צפו ברבי אלימלך בידרמן כגודל אמונתו של אדם - כן זוכה לניסים גם שלא כדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)