דקת חיזוק ביום זו ה"קליפה" של בלק ובלעם | צפו ברבי אלימלך בידרמן ה"קליפה" של בלק ובלעם היתה שבן אדם יתלה את כל מה שנעשה בעולם - בדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)