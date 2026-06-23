זו ה"קליפה" של בלק ובלעם | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםזו ה"קליפה" של בלק ובלעם | צפו ברבי אלימלך בידרמןה"קליפה" של בלק ובלעם היתה שבן אדם יתלה את כל מה שנעשה בעולם - בדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00זו ה"קליפה" של בלק ובלעם | צפו ברבי אלימלך בידרמןזו ה"קליפה" של בלק ובלעם | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:46עוד באותו נושאהבוטח בהשם - לא דואג, לא מרמה ולא מתחרט | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|22.06.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:ההנחיה החדשה שתמנע מעצרים של בחורי ישיבות ביום הבחירותנחמן שטרנהרץ|22.06.26ראה"ע הקודם קרא ל"אינתיפאדה עירונית", גולדקנופף פנה לפתוח בחקירה פלילית נגדונחמן שטרנהרץ|22.06.26דרמה בהדסה: רגע לפני השחרור – החמרה חמורה במצבו של ראש ישיבת בריסקחיים רוזנבוים|22.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הגאון חכם משה צדקה בהגנה חריגה על הינוקא: "זה עוון ברור לדבר עליו"חנני ברייטקופף|22.06.26מבצע מתוחכם בבני ברק: כך שדדו הפורצים את כלי הכסף של האדמו"רשאול כהנא|22.06.26תגובת הנגד של החילונים? | ראש העיר של כפר יונה: "נעמוד בכניסה לשכונה ונמנע את מסע הרכבים"חנני ברייטקופף|22.06.26
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