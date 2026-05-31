ח"כ יולי אדלשטיין, שהודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון לאחר שלא הסכים לקדם את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות עם דרישות הסיעות החרדיות, התייחס - בשבוע שעבר - בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן כיכר לסערת החוק וההליכה לבחירות.

אדלשטיין הדגיש כי יתנגד לחוקים שייקבעו אפס אחוז פטורים, כדוגמת החוק שמבקש לקדם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, והגדיר אותם כ"פופוליזם".

על מתווה הגיוס אותו יבקש לקדם ביום שאחרי הבחירות, הצהיר אדלשטיין: "מתווה על בסיס אותם קווים של המתווה שפרסמתי", בהתייחס למתווה הגיוס מערב מבצע עם כלביא. "במערכת הבחירות עכשיו זה ינוע בין לא צריך שום חוק גיוס ועד לשלול זכות הצבעה ואפס אחוז פטורים".

אדלשטיין הדגיש כי יתנגד לחוקים הקובעים אפס לומדי תורה ומאה אחוז גיוס: "אבל דווקא אם תהיה ממשלה שלא כוללת סיעות חרדיות ואפשר לחוקק כל חוק שאתה רוצה, כל עוד שישמעו לי אני אתנגד לכל הפופוליזם הזה, זה טוב למערכת הבחירות".

לדבריו: "אותי מעניין חוק גיוס אמיתי ואכן כך נהגתי, לא היה לי שום ספק שחלק מהאופוזיציה רצו רק את פירוק הממשלה מה שזה לא יהיה. אגלה לך משהו שלא פורסם: היו שני צדיקים באופוזיציה שכתבו לי 'יולי, אם תביא חוק אמיתי - נלך איתך ונתמוך בך', לפחות הייתה כוונה טובה אצל שני אנשים, לגבי כל האחרים אין לי שום ספק שהיו מפילים".

אדלשטיין הבהיר שהוא בעד חוק עם פטורים למספר לומדי תורה: "ברור, גם אמרתי את זה כל פעם, אני אומר חד משמעית, דיברו איתי רבנים בחדרים סגורים: בחיים לא באתי עם כוונה להרוס את עולם התורה, אם כל אלה שלא לומדים יתגייסו - יכול להיות שצה"ל כבר יגיד שזה מספק אותו".